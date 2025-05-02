2 Мая 2025
RU

Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана - ФОТО

Велосипедный спорт
Новости
2 Мая 2025 14:03
26
Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана - ФОТО

Состоялось внеочередное общее собрание Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников собрания и пожелал им успехов.

Затем с отчетом о проделанной работе за прошедший период выступила Генеральный секретарь Федерации Эльнара Мусаева. Выступая на мероприятии, президент федерации Мадат Гулиев подал в отставку, заявив, что за время руководства организацией он сделал все возможное для развития этого вида спорта, и пожелал успехов вновь избранному руководству федерации.

Затем состоялись выборы руководства Федерации велоспорта Азербайджана. Президент группы компаний Silk Way Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана. Сахиб Алекперов был избран первым вице-президентом, Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов - вице-президентами, а Рашад Гульмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма были - членами Исполнительного комитета.

В заключение Заур Ахундов выступил с речью, поблагодарив всех за оказанное доверие и заявив, что приложит все усилия для развития этого вида спорта.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Президент азербайджанской федерации подал в отставку
24 Апреля 08:39
Велосипедный спорт

Президент азербайджанской федерации подал в отставку

Он пошел на этот шаг в связи со спецификой своей работы на посту заместителя секретаря Совета безопасности Азербайджана
Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО
15 Апреля 00:06
Велосипедный спорт

Известный велогонщик заявил о покушении на убийство во время гонки - ВИДЕО

Подозреваемый уже сдался полиции
В Баку состоялся велопробег в связи с Международным женским днем - ФОТО
8 Марта 18:33
Велосипедный спорт

В Баку состоялся велопробег в связи с Международным женским днем - ФОТО

В велопробеге приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов и президент Федерации велоспорта Азербайджана Мадат Гулиев
Награждены лучшие велосипедисты
7 Декабря 2024 23:52
Велосипедный спорт

Награждены лучшие велосипедисты

Им была вручена награда "Velo d’Or", которая считается "Золотым мячом" велоспорта
Завершивший карьеру 19-летний велосипедист умер в день своего рождения
27 Ноября 2024 22:22
Велосипедный спорт

Завершивший карьеру 19-летний велосипедист умер в день своего рождения

Он досрочно завершил карьеру несколько месяцев назад
Состоялся велопробег, посвященный COP29 - ВИДЕО
23 Ноября 2024 11:26
Велосипедный спорт

Состоялся велопробег, посвященный COP29 - ВИДЕО

Пробег начался перед парком Зафар, продолжился на бульваре Аг Шехер и снова завершился перед парком Зафар

Самое читаемое

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3
30 Апреля 14:37
Мировой футбол

Последний матч "Интера" в Барселоне завершился со счетом 3:3

У "Барсы" есть шанс выйти в финал впервые с 2015 года
И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"
30 Апреля 09:57
Мировой футбол

И как "Арсеналу" выходить в финал ЛЧ после такого? ПСЖ оказался совсем не "Реалом"

Развязка будет в Париже
Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу
30 Апреля 09:00
Мировой футбол

Стал известен саудовский клуб, сделавший рекордное предложение Анчелотти и Винисиусу

Саудовцы готовы заплатить за футболиста € 800 млн, включая трансферную стоимость, заработную плату и бонусы
Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"
30 Апреля 18:05
Футбол

Юрген Клопп: "Я внимательно слежу за "Карабахом", у вас хорошая команда"

Генеральный координатор футбольной академии команды Афтандил Гаджиев встретился с наставником в Германии