Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана - ФОТО

Состоялось внеочередное общее собрание Федерации велосипедного спорта Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, прошедшее в административном здании Министерства молодежи и спорта, началось с исполнения Государственного гимна.

Выступая на мероприятии, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал участников собрания и пожелал им успехов.

Затем с отчетом о проделанной работе за прошедший период выступила Генеральный секретарь Федерации Эльнара Мусаева. Выступая на мероприятии, президент федерации Мадат Гулиев подал в отставку, заявив, что за время руководства организацией он сделал все возможное для развития этого вида спорта, и пожелал успехов вновь избранному руководству федерации.

Затем состоялись выборы руководства Федерации велоспорта Азербайджана. Президент группы компаний Silk Way Заур Ахундов избран президентом Федерации велоспорта Азербайджана. Сахиб Алекперов был избран первым вице-президентом, Роберт Эюбов и Фикрет Гусейнов - вице-президентами, а Рашад Гульмалиев, Эмин Мустафаев и Альберт Питерсма были - членами Исполнительного комитета.

В заключение Заур Ахундов выступил с речью, поблагодарив всех за оказанное доверие и заявив, что приложит все усилия для развития этого вида спорта.

İdman.biz