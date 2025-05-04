Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав

Азербайджан вплотную приблизился к Германии в рейтинге шахматных держав.

Как передаёт İdman.biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматных держав, который рассчитывается по среднему показателю десяти ведущих шахматистов каждой страны.

По состоянию на начало мая в активе Азербайджана 2631 пункт, что позволило сохранить шестое место. Наша страна отстаёт от Германии всего на один балл, тогда как в прошлом месяце немецкие шахматисты опережали азербайджанцев на три очка.

Также 2631 балл набрала Украина, однако уступает Азербайджану по количеству гроссмейстеров.

Первая десятка шахматных держав выглядит следующим образом:

1. США (2730),

2. Индия (2727),

3. Китай (2675),

4. Россия (2665),

5. Германия (2632),

6. Азербайджан (2631),

7. Украина (2631),

8. Венгрия (2624),

9. Франция (2623),

10. Испания (2618).

В женском зачёте шахматных держав Азербайджан с показателем 2319 замыкает первую десятку мирового рейтинга. Распределение мест следующее:

1. Китай (2487),

2. Индия (2415),

3. Украина (2390),

4. Россия (2376),

5. Грузия (2370),

6. Польша (2363),

7. Франция (2341),

8. Германия (2339),

9. США (2338),

10. Азербайджан (2319).

İdman.biz