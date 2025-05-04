Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав

Азербайджан вплотную приблизился к Германии в рейтинге шахматных держав.
Как передаёт İdman.biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматных держав, который рассчитывается по среднему показателю десяти ведущих шахматистов каждой страны.
По состоянию на начало мая в активе Азербайджана 2631 пункт, что позволило сохранить шестое место. Наша страна отстаёт от Германии всего на один балл, тогда как в прошлом месяце немецкие шахматисты опережали азербайджанцев на три очка.
Также 2631 балл набрала Украина, однако уступает Азербайджану по количеству гроссмейстеров.
Первая десятка шахматных держав выглядит следующим образом:
1. США (2730),
2. Индия (2727),
3. Китай (2675),
4. Россия (2665),
5. Германия (2632),
6. Азербайджан (2631),
7. Украина (2631),
8. Венгрия (2624),
9. Франция (2623),
10. Испания (2618).
В женском зачёте шахматных держав Азербайджан с показателем 2319 замыкает первую десятку мирового рейтинга. Распределение мест следующее:
1. Китай (2487),
2. Индия (2415),
3. Украина (2390),
4. Россия (2376),
5. Грузия (2370),
6. Польша (2363),
7. Франция (2341),
8. Германия (2339),
9. США (2338),
10. Азербайджан (2319).
İdman.biz