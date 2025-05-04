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Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав

Шахматы
Новости
4 Мая 2025 10:46
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Азербайджан наступает на пятки Германии в рейтинге шахматных держав

Азербайджан вплотную приблизился к Германии в рейтинге шахматных держав.

Как передаёт İdman.biz, Международная федерация шахмат (ФИДЕ) обнародовала рейтинг шахматных держав, который рассчитывается по среднему показателю десяти ведущих шахматистов каждой страны.

По состоянию на начало мая в активе Азербайджана 2631 пункт, что позволило сохранить шестое место. Наша страна отстаёт от Германии всего на один балл, тогда как в прошлом месяце немецкие шахматисты опережали азербайджанцев на три очка.

Также 2631 балл набрала Украина, однако уступает Азербайджану по количеству гроссмейстеров.

Первая десятка шахматных держав выглядит следующим образом:

1. США (2730),
2. Индия (2727),
3. Китай (2675),
4. Россия (2665),
5. Германия (2632),
6. Азербайджан (2631),
7. Украина (2631),
8. Венгрия (2624),
9. Франция (2623),
10. Испания (2618).

В женском зачёте шахматных держав Азербайджан с показателем 2319 замыкает первую десятку мирового рейтинга. Распределение мест следующее:

1. Китай (2487),
2. Индия (2415),
3. Украина (2390),
4. Россия (2376),
5. Грузия (2370),
6. Польша (2363),
7. Франция (2341),
8. Германия (2339),
9. США (2338),
10. Азербайджан (2319).

İdman.biz

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