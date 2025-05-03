Пять азербайджанских шахматистов входят в топ-10 на Baku Open

Пять азербайджанских шахматистов входят в первую десятку на шахматном фестивале Baku Open.

Как передаёт İdman.biz, в главном турнире фестиваля состоялись партии шестого тура, в которых среди ведущих шахматистов Азербайджана лишь Ниджат Абасов смог одержать победу.

В рамках отчётного тура Абасов нанёс поражение россиянину Давиду Ахмедову, которого ранее не смог переиграть Айдын Сулейманлы. 14-летний Ахмедов также известен тем, что в начале года в одном из интернет-турниров одержал победу над 16-м чемпионом мира Магнусом Карлсеном.

В свою очередь, Магомед Мурадлы потерпел второе поражение подряд. Если в пятом туре он проиграл чемпиону Европы Александру Инджичу, то в шестом — уступил известному грузинскому гроссмейстеру Баадуру Джобаве.

Таким образом, по четыре очка среди азербайджанских шахматистов набрали Ниджат Абасов (13-е место), Айдын Сулейманлы (7-е место), Магомед Мурадлы (5-е место), Ахмед Ахмедзаде (15-е место), Мисреддин Искендеров (8-е место), Реад Самедов (17-е место), Хазар Бабазаде (4-е место), Мурад Ибрагимли (6-е место), Хаган Ахмедов (19-е место).

Лидирует в турнире Александр Инджич, набравший пять очков.

İdman.biz