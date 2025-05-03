Что принесет шестой тур Baku Open?

Сегодня на шахматном фестивале Baku Open будут сыграны партии шестого тура.

Как передает İdman.biz, турнирную гонку возглавляет чемпион Европы Александр Инджич. На полбалла от серба отстает Магомед Мурадлы, имеющий пока наиболее высокий результат среди азербайджанских шахматистов.

Призовой фонд Baku Open составляет 55 тысяч долларов. В нем принимают участие около 700 шахматистов из 16-ти стран.

Ниже приводим наиболее интересные шестого тура:

Магомед Мурадлы - Баадур Джобава (Грузия)

Адитья Миттал (Индия) - Александар Инджич (Сербия)

Айдын Сулейманлы - А.Илампарти (Индия)

Хазар Бабазаде - Ахмед Ахмедзаде

Реад Самедов - Мисратдин Искендеров

Мурад Ибрагимли - Михаил Бродский (Украина)

Давид Ахмедов (ФИДЕ) - Ниджат Абасов

Турнирное положение после пяти туров: 1. Александар Инджич (Сербия) - 4,5 очка, 2. Магомед Мурадлы - 4, 3. Хазар Бабазаде, 4. Мурад Ибрагимли, 6. Айдын Сулейманлы, 8. Мисратдин Искендеров - по 3,5.

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