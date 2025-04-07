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Гюльнар Мамедова стала лучшей среди азербайджанских шахматисток на ЧЕ

Шахматы
Новости
7 Апреля 2025 23:03
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Гюльнар Мамедова стала лучшей среди азербайджанских шахматисток на ЧЕ

В греческом Родосе завершился седьмой тур чемпионата Европы по шахматам среди женщин, сообщает İdman.biz.

Лучшую позицию среди азербайджанских участниц занимает Гюльнар Мамедова, которая после победы над грузинкой Кесарией Мгеладзе набрала 5 очков и поднялась на 11-е место в турнирной таблице. Заметим, что Мамедова является единственной среди представительниц Азербайджана, не познавшей горечи поражения.

Говхар Бейдуллаева, уступившая Лилит Мкртчян из Армении, осталась с 4,5 очками и занимает 19-е место.

По 4 очка после семи туров имеют Сабина Ибрагимова и Аян Аллахвердиева. Ибрагимова сыграла вничью с француженкой Полин Гишар и занимает 43-е место, Аллахвердиева победила австрийку Эмилию Дяк-Салу и поднялась на 47-ю позицию.

После седьмого тура на чемпионате Европы лидируют Анастасия Киртадзе (Грузия) и Теодора Инжак (Сербия), набравшие по шесть очков.

İdman.biz

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