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В Афганистане запретили играть в шахматы

Шахматы
Новости
11 Мая 2025 00:00
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В Афганистане запретили играть в шахматы

В Афганистане официально введён запрет на игру в шахматы.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение приняло правящее в стране движение «Талибан».

В заявлении утверждается, что шахматы якобы противоречат нормам ислама, рассматриваются как разновидность азартных игр и считаются несовместимыми с религиозными убеждениями мусульман.

Бывший исполнительный директор Шахматной федерации Афганистана Абасин Мохиби сообщил, что в стране в настоящее время не проводится никаких шахматных турниров.

İdman.biz

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