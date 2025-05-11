В Афганистане запретили играть в шахматы

В Афганистане официально введён запрет на игру в шахматы.

Как сообщает İdman.biz, соответствующее решение приняло правящее в стране движение «Талибан».

В заявлении утверждается, что шахматы якобы противоречат нормам ислама, рассматриваются как разновидность азартных игр и считаются несовместимыми с религиозными убеждениями мусульман.

Бывший исполнительный директор Шахматной федерации Афганистана Абасин Мохиби сообщил, что в стране в настоящее время не проводится никаких шахматных турниров.

İdman.biz