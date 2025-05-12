Турецкий бизнесмен поможет Шахрияру Мамедъярову стать чемпионом мира?

Один из известных бизнесменов и инвесторов Турции Эврен Учок решил поддержать нашего всемирно известного шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом Bakuplus.az получил из достоверных источников.

Основатель известного бренда Trendyol и бывший руководитель компании Учок заявил, что готов оказать Шахрияру Мамедъярову всяческую поддержку, чтобы он стал чемпионом мира. Учок оказывает серьезную финансовую поддержку турецким юниорам, чтобы помочь им стать чемпионами мира по шахматам. Чтобы лучше их обучить, Шахрияра также пригласили в Турцию в качестве преподавателя. В ходе последующих обсуждений было решено оказать Шахрияру необходимую поддержку, чтобы он стал чемпионом мира.

Пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен, считающийся одним из сильнейших в истории шахмат, объявил, что не будет участвовать в этом соревновании в 2023 году. Он также не принимал участия в последних двух чемпионатах мира. Учок считает, что именно сейчас у Шахрияра есть шанс стать чемпионом мира, и этот процесс нуждается в серьезной поддержке.

Бизнесмен также поддерживает девятилетнего Атиллу Ормана, племянника Шахрияра, чтобы он смог добиться больших успехов в будущем.

Интересно, что Мамедъяровы - единственная семья в Азербайджане, имеющая трех гроссмейстеров. Зейнаб Мамедъярова, Шахрияр Мамедъяров и Тюркан Мамедъярова - известные шахматисты в Азербайджане и мире.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров неоднократно жаловался на отсутствие внимания к нему в Азербайджане и на отсутствие поддержки, которую он получает как шахматист.

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