12 Мая 2025
RU

Турецкий бизнесмен поможет Шахрияру Мамедъярову стать чемпионом мира?

Шахматы
Новости
12 Мая 2025 11:21
10
Турецкий бизнесмен поможет Шахрияру Мамедъярову стать чемпионом мира?

Один из известных бизнесменов и инвесторов Турции Эврен Учок решил поддержать нашего всемирно известного шахматиста Шахрияра Мамедъярова.

Как сообщает İdman.biz, информацию об этом Bakuplus.az получил из достоверных источников.

Основатель известного бренда Trendyol и бывший руководитель компании Учок заявил, что готов оказать Шахрияру Мамедъярову всяческую поддержку, чтобы он стал чемпионом мира. Учок оказывает серьезную финансовую поддержку турецким юниорам, чтобы помочь им стать чемпионами мира по шахматам. Чтобы лучше их обучить, Шахрияра также пригласили в Турцию в качестве преподавателя. В ходе последующих обсуждений было решено оказать Шахрияру необходимую поддержку, чтобы он стал чемпионом мира.

Пятикратный чемпион мира Магнус Карлсен, считающийся одним из сильнейших в истории шахмат, объявил, что не будет участвовать в этом соревновании в 2023 году. Он также не принимал участия в последних двух чемпионатах мира. Учок считает, что именно сейчас у Шахрияра есть шанс стать чемпионом мира, и этот процесс нуждается в серьезной поддержке.

Бизнесмен также поддерживает девятилетнего Атиллу Ормана, племянника Шахрияра, чтобы он смог добиться больших успехов в будущем.

Интересно, что Мамедъяровы - единственная семья в Азербайджане, имеющая трех гроссмейстеров. Зейнаб Мамедъярова, Шахрияр Мамедъяров и Тюркан Мамедъярова - известные шахматисты в Азербайджане и мире.

Отметим, что Шахрияр Мамедъяров неоднократно жаловался на отсутствие внимания к нему в Азербайджане и на отсутствие поддержки, которую он получает как шахматист.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Чемпионат мира соберет 60 команд
10:22
Шахматы

Чемпионат мира соберет 60 команд

Среди его участников будет и азербайджанский гроссмейстер Рауф Мамедов, представляющий команду Freedom
Расулов стал четвертым в Узбекистане
09:30
Шахматы

Расулов стал четвертым в Узбекистане

В турнире выступили 37 участников из семи стран
В Афганистане запретили играть в шахматы
11 Мая 00:00
Шахматы

В Афганистане запретили играть в шахматы

По утверждению властей, игра противоречит нормам ислама
Между Азербайджаном и США налаживается шахматное партнерство - ФОТО
10 Мая 14:28
Шахматы

Между Азербайджаном и США налаживается шахматное партнерство - ФОТО

40 американских шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет приняли участие в юношеском шахматном турнире Сан-Диего-Азербайджан
Расулов преследует лидеров на турнире в Узбекистане
10 Мая 10:04
Шахматы

Расулов преследует лидеров на турнире в Узбекистане

В соревновании выступают 37 участников из семи стран
Расулов - в группе лидеров на международном турнире
9 Мая 09:24
Шахматы

Расулов - в группе лидеров на международном турнире

В нем выступают 37 участников из семи стран

Самое читаемое

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов
10 Мая 13:12
Мировой футбол

Антони в шаге от исторического достижения. Сияет в "Бетисе", стал главной звездой полуфиналов

Чемпионат Испании идеально подходит бразильцу
В 20-й раз на чемпионате мира
10 Мая 10:31
Хоккей

В 20-й раз на чемпионате мира

Капитан команды "Давос" побил установленный им в 2022 году рекорд
Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает
10 Мая 09:00
Мировой футбол

Украденный ящик энергетика, тату в 14 и приступ после гола "Барселоне". Истории финалистов Лиги чемпионов, которые мало кто знает

Трофеи выигрывают игроки и персоналии - именно поэтому нам захотелось рассказать личные истории тех, кто внес огромный вклад в игру своих команд и помог им добраться до финала
Назир Талыбов выиграл Кубок Европы
10 Мая 16:08
Дзюдо

Назир Талыбов выиграл Кубок Европы

Серебра удостоился Бабарагим Мирзоев, а бронзу завоевал Нариман Мирзоев