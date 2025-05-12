Расулов стал четвертым в Узбекистане

Азербайджанский шахматист Вугар Расулов занял четвертое место на международном турнире в Карши (Узбекистан).

Как передает İdman.biz, в девятом туре он сыграл вничью с Азаматом Утегалиевым (Казахстан). Расулов набрал 6,5 очка. У него стало одинаковое количество очков с серебряным и бронзовым медалистом. Но по дополнительным показателям азербайджанский шахматист стал четвертым.

Расулов на полбалла отстал от победителя - Евгения Алексеева (Израиль).

В турнире выступили 37 участников из семи стран.

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