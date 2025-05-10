Между Азербайджаном и США налаживается шахматное партнерство - ФОТО

Подписано партнерское соглашение между Шахматной академией Вугара Гашимова и Школой Ла-Хойя города Сан-Диего с целью развития сотрудничества в области шахмат между США и Азербайджаном.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, после церемонии подписания в Государственном университете Сан-Диего с участием президента Шахматной академии Сархана Гашимова впервые в указанном высшем учебном заведении состоялось мероприятие, посвященное Дню Азербайджана.

Мероприятие, которое состоялось при организационной поддержке университета и участии азербайджанского студента Вагифа Гияслы, предоставило участникам из разных стран возможность лучше понять богатую историю, культуру, музыку и кухню Азербайджана.

В ходе презентации участники узнали об Азербайджанской Демократической Республике – первой демократической республике на Востоке, о ведущей роли общенационального лидера Гейдара Алиева в нашей современной государственности, а также о политике и инициативах, проводимых Президентом Ильхамом Алиевым.

Генеральный консул Вугар Гурбанов подчеркнул, что наша страна является образцовым государством в области мультикультурализма, отметил решающую роль нашей страны в развитии региона и пригласил участников поближе узнать нашу страну.

На встрече с президентом Университета штата Сан-Диего Аделой де ла Торре, вице-президентом по международному сотрудничеству Кристиной Альфаро и другими членами правления были обсуждены отношения с Азербайджаном в сфере образования и возможное сотрудничество.

Генеральный консул Вугар Гурбанов и гроссмейстер Васиф Дурарбейли, принявшие участие в прямом эфире на телеканале KUSI в Сан-Диего, предоставили информацию об Азербайджане и ответили на вопросы о нашей стране.

Кроме того, по инициативе и поддержке Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе в Сан-Диего прошел седьмой шахматный турнир.

40 американских шахматистов в возрасте от 8 до 18 лет приняли участие в юношеском шахматном турнире Сан-Диего-Азербайджан, который прошел в библиотеке Коронадо.

Трем лучшим шахматистам были вручены соответствующие дипломы и подарки от Генерального консульства Азербайджана в Лос-Анджелесе, а всем участникам - различные сувениры об Азербайджане.

Участникам турнира была предоставлена ​​информация об Азербайджане, развитии шахмат в нашей стране, известных азербайджанских шахматистах. Гроссмейстер Васиф Дурарбейли, присутствовавший на мероприятии в качестве почетного гостя, дал советы молодым шахматистам из Сан-Диего.

Помимо перечисленных мероприятий, на приеме, состоявшемся в школе Св. Августина в Сан-Диего, общественным и политическим деятелям города была предоставлена ​​информация об Азербайджане, а также был представлен видеоролик, отражающий туристические возможности нашей страны.

В продолжение серии мероприятий в Генеральном консульстве Азербайджана в Лос-Анджелесе была организована встреча для любителей шахмат с участием гроссмейстера Васифа Дурарбейли. Нашим соотечественникам, проживающим в Лос-Анджелесе, была представлена ​​история развития шахмат в нашей стране, вклад и неоценимая поддержка общенационального лидера Гейдара Алиева в развитие шахмат.

Затем Дурарбейли провел краткий мастер-класс и сыграл дружеские партии с любителями шахмат.

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