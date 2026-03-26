Рауф Мамедов: "Классические шахматы потеряют не только меня" - ИНТЕРВЬЮ İDMAN.BİZ

В начале апреля в немецком Карлсруэ стартует знаменитый шахматный фестиваль Grenke. Сильнейшие гроссмейстеры планеты во главе с Магнусом Карлсеном сразятся в шахматы Фишера - дисциплину, где случайная расстановка фигур на первой и восьмой горизонталях исключает компьютерную подготовку дебютов и делает ход игры более непредсказуемым.

Азербайджан на турнире представит шестикратный чемпион страны и трехкратный чемпион Европы в составе национальной команды Рауф Мамедов, который в беседе с İdman.Biz поделился ожиданиями от предстоящего фестиваля.

- Вы все чаще выбираете турниры по шахматам Фишера. Означает ли это, что классика вас теряет?

- Думаю, классические шахматы скоро потеряют не только меня (смеется). Посмотрите на Магнуса Карлсена: он уже несколько лет фактически игнорирует обычные турниры, предпочитая быстрые форматы или шахматы Фишера. За ними будущее. Здесь невозможно заучить дебюты, нужно импровизировать на ходу. Классика же превратилась в рутину, все дебюты выучены. Если топ-игроки не ошибаются - а это происходит все чаще - партии неизбежно заканчиваются ничьей.

- То есть эра классических шахмат подходит к концу?

- Безусловно. Расцветают форматы, которые интересны зрителю: блиц, рапид, шахматы Фишера. Онлайн-трансляции показывают, что просмотров там в разы больше. Но классика не исчезнет совсем, она останется на любительском уровне. Любители часто ошибаются, там интрига сохраняется до эндшпиля. Это как в шашках: профессионалы давно перешли на 100 клеток, но миллионы людей по-прежнему играют на 64-х.

- А как насчет выражения "хватит столько думать - не в шахматы же играешь"? Оно уйдет в прошлое?

- Надеюсь, после всех этих перемен оно точно исчезнет (смеется).

- Для вас это второе участие в фестивале Grenke. Прошлая попытка оставила двоякое впечатление...

- Да, все шло отлично. Мы играли по швейцарской системе, и за весь турнир я проиграл лишь однажды - самому Карлсену. До последнего тура шел вторым, но обидная ничья в конце отбросила меня на девятое место. В этот раз я надеюсь улучшить результат и войти в топ. С конца прошлого года меня преследует полоса неудач, и я очень хочу положить ей конец именно в Карлсруэ.

