14 Марта 2026
RU

Ульвия Фаталиева выиграла международный турнир в Бухаре

Шахматы
Новости
14 Марта 2026 17:19
10
Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева стала победительницей международного турнира IV Women's Chess Championship, прошедшего в Бухаре (Узбекистан).

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию шахмат Азербайджана, в традиционном соревновании участвовали сильнейшие гроссмейстеры мира, включая чемпионку Европы, победительницу Всемирной шахматной олимпиады Нану Дзагнидзе (Грузия), чемпионку мира среди юниоров Афрузу Хамдамову (Узбекистан) и победительницу Всемирной шахматной олимпиады Харика Дронавалли (Индия).

В турнире, в котором приняли участие 10 шахматисток из 8 стран, Фаталиева по итогам 9 туров набрала 6,5 очка и заняла первое место. Второе место досталось грузинской гроссмейстеру Нане Дзагнидзе, третье - представительнице Индии Харике Дронавалли.

Эта победа в Узбекистане стала для Ульвии Фаталиевой вторым крупным успехом в 2026 году. В прошлом месяце шахматистка впервые в своей карьере выиграла чемпионат Азербайджана среди женщин.

Фаталиева демонстрирует стабильный прогресс и уверенную игру против сильных соперниц, что позволяет ей рассчитывать на высокие результаты в предстоящих международных соревнованиях и отборочных турнирах.

İdman.Biz
Тэги:

Самое читаемое

