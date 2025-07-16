Азербайджанский боксер: "Писали, что я легионер, прибыл из Чечни" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью Telegraf с Магомедом Абдуллаевым, боксером и капитаном сборной Азербайджана, завоевавшим бронзовую медаль на Кубке мира в Казахстане.

— Что помешало вам завоевать золотую медаль на Кубке мира?

— Мы участвовали в первом турнире недавно созданной Всемирной боксерской организации (World Boxing - прим. ред.). Соперники были очень сильными. Были боксеры со всего мира, я бы сказал, что соревнования были организованы на уровне чемпионата мира. Все ребята выступили достойно. В день, когда я ехал на соревнования, заболел, самочувствие было неважным. Я был немного ослаблен. Но я провёл свои бои, здоровье меня не беспокоило.

— Что вы можете сказать о выступлении других боксеров, будучи капитаном команды?

— Мы завоевали три бронзовые медали, но могли бы побороться и за золото. Просто мы выступали впервые и к тому же судей не знали. На ринге был незнакомый мне рефери, мы не могли понять, что он собирается делать (смеётся – прим. ред.). Он остановил бой и предупредил меня. До сих пор я не получал предупреждения. Судьи были немного неопытны. Они тоже нас не знали. Думаю, на следующем турнире мы сможем превратить «бронзу» в «золото». Все ребята хорошо сражались, там не было ни одного слабого бойца. Они выложились на полную, боролись до конца. И мы поехали туда не в полном составе. С нами не было двух-трех боксеров.

- Среди тех, кто не поехал, был чемпион мира, победитель Европейских игр и призёр Олимпийских игр Альфонсо Домингес. Он сейчас в команде?

- Кажется, он в команде. Не знаю точно. Он тренируется с нами, но руководство и тренеры решают, кто поедет на соревнования. Руководство располагает более точной информацией о Домингесе.

- Вы уже выступали под руководством нескольких главных тренеров. Что изменилось с приходом нового главного тренера Равшана Ходжаева?

- У каждого главного тренера свой стиль. Каждый был из разных стран. Были кубинцы Умберто Орта и Педро Роке, нынешний - из Узбекистана. Узбекский бокс тоже всем известен. У нашего главного тренера своя дисциплина. Все хорошо, никто из нас не недоволен. Мы все им довольны.

- На каком языке вы общаетесь?

- Мы говорим по-русски, но узбекский похож на наш. Мы понимаем некоторые слова.

- Узбекские боксеры успешно выступили на летних Олимпийских играх в Париже-2024. В общей сложности они завоевали пять золотых медалей в этом виде спорта. Альфонсо Домингес, представитель Азербайджана, выступавший в весовой категории до 92 кг, также уступил в финале Лазизбеку Муллоджонову из Узбекистана. Удивили ли вас их результаты?

— Они завоевали одну золотую медаль на летних Олимпийских играх в Токио-2020. Не знаю как, но они работают... Дело не только в боксе, они работают комплексно. Завоевать пять золотых медалей — задача не из легких. Не только в боксе, но и во всех видах спорта, которые они развивают.

— В азербайджанском боксе давно нехватка спортсменов в тяжелой весовой категории. О вас думали, что вы из Дагестана...

— После моей первой победы на Олимпиаде в Токио-2020 написали, что я легионер, прибыл из Чечни (смеётся - прим. ред.). Друзья тоже спрашивали, а Магомед об этом знает? Я родом из Загатала. Правда, там живут и другие национальности - аварцы, цахуры, инглои. Но я азербайджанец.

– У вас есть медали чемпионатов мира и Европы, но чего-то не хватает для золотой медали...

– Я был чемпионом Европы и мира среди юниоров, молодежным чемпионом Европы. Что касается взрослых, то я завоевал титул победителя некоторых турниров. Дважды был третьим на чемпионате мира. В полуфинале второго чемпионата мира, в котором я участвовал, встретился с кубинцем Фернандо Арсолой, судьи на меня давили, не пустили в финал. Однако я имел право на борьбу за золотую медаль. Если бы я вышел в финал, результат был бы неизвестен. В финале II Европейских игр в Минске-2023 я проиграл британцу Делишес Ори и занял второе место. Это связано с тем, что до этого я много сражался на чемпионатах мира. Поскольку во время игр у меня были тяжелые поединки, я устал. Мог бы стать там чемпионом, но меня просто перегрузили. Например, мой соперник выступал в финале чемпионата мира, а затем готовился непосредственно к Европейским играм, и его соперники были не очень сильными. Но поскольку у меня были сильные соперники, организм не выдержал финала. В будущем я хочу превратить все это в «золото».

— Видимо, иногда не везёт. В Токио-2020 вы проиграли узбекскому боксеру Баходыру Джалолову в 1/8 финала. В итоге Джалолов стал олимпийским чемпионом. Вы с ним потом встречались?

— Нет, потом мы встречались только на сборах, но на ринг ни разу не выходили.

— А что случилось в Париже-2024?

— В 1/8 финала во французской столице я проиграл немцу Нельви Тиафаку, которого уже побеждал. Лицензию на Олимпиаду я завоевал, победив Тиафака в полуфинале III Европейских игр 2023 года в Польше. За две недели до Парижа-2024 я работал с ним в качестве контрольного соперника, мог спокойно драться. Но что произошло на Олимпиаде, я не понимаю. Не знаю, что-то случилось на Олимпиаде, не сложилось. Как будто Париж-2024 для меня не сложился.

— Поскольку в команде сейчас идет смена поколений, вас считают главным претендентом на медали на всех крупных соревнованиях. Согласны ли вы с этим?

— Да, меня считают главным претендентом на медали. Но серьезных изменений в команде не произошло. Пришла молодежь, хорошие ребята, и они продолжают приходить. Придет кто-то лучше меня, все возможно.

— Что вы можете сказать о создании новой боксерской организации в мире? Всемирная боксерская организация также проведет соревнования по боксу на летних Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе. Повлияет ли этот раскол на боксеров?

— Психологически это не создает никаких проблем. Это ринг, и если потребуется, мы будем выступать на соревнованиях обеих организаций. Проблемы могут быть из-за судейства. Некоторых новых мы не знаем.

— По крайней мере, к этой организации относятся серьезнее, чем к другой?

— Несмотря на то, что она недавно создана, эта организация предоставляет квалификацию на Олимпиаду. Ходили слухи, что президентом IBA (Международной боксёрской ассоциации - прим. ред.) является Умар Кремлев из России. Поэтому все так и получилось. Я особо не вмешиваюсь, наша работа - биться.

– Как бы вы сравнили нынешнее руководство Федерации бокса Азербайджана с предыдущим по условиям, которые оно создало?

– Условия стали лучше. Тренировки, финансы - все в порядке. Все идет более грамотно, по графику. У нас есть сборы как за рубежом, так и внутри страны. Мы постоянно в процессе подготовки. Все хорошо, вовремя, вплоть до питания.

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