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Сборная Азербайджана завершила первенство Европы с 13 медалями - ФОТО

Бокс
Новости
17 Июля 2025 09:38
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Сборная Азербайджана завершила первенство Европы с 13 медалями - ФОТО

Завершилось первенство Европы среди юниоров, проходившее в сербском городе Нови-Пазар.

Как сообщает İdman.biz, в последний день соревнований сборная Азербайджана завоевала еще одну медаль.

Сафтар Мамедзаде, выступавший в весовой категории свыше 80 кг, в финале встретился с россиянином Богданом Смолкиным. Поединок завершился победой соперника со счетом 3:2 (26:30, 28*:28, 28*:28, 26:30, 29:27), и наш боксер довольствовался серебряной медалью.

Таким образом, наша сборная завершила чемпионат Европы с одной золотой, четырьмя серебряными и восемью бронзовыми медалями. С этим показателем наша сборная заняла третье место в командном зачете.

Амина Таги (50 кг) завоевала титул чемпионки Европы. Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг) завоевали серебряные медали, а Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Рауль Гейдарли (54 кг), Шахин Асланов (60 кг), Хагверди Гасанов (63 кг), Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) - бронзовые.

İdman.biz

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