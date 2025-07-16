16 Июля 2025
RU

Амина Таги победила армянскую соперницу и стала чемпионкой Европы - ФОТО/ВИДЕО

Бокс
Новости
16 Июля 2025 09:28
71
Амина Таги победила армянскую соперницу и стала чемпионкой Европы - ФОТО/ВИДЕО

Азербайджанский боксер Амина Таги завоевала титул чемпионки Европы.

Как сообщает İdman.biz, спортсменка, выступающая в весовой категории 50 кг, добилась этого успеха на юниорском первенстве континента, проходящем в городе Нови-Пазар (Сербия).

В финале она одержала победу над армянкой Амест Африкян. Амина победила со счётом 4:1 (29:28, 29:28, 29:28, 27:30, 30:27) и поднялась на высшую ступень пьедестала почёта. В её честь в Нови-Пазаре прозвучал гимн Азербайджана.

Серебряные медали завоевали Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг), Сема Аббасова (66 кг), бронзовые - Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг).

Таким образом, наша женская сборная завершила первенство Европы с одной золотой, тремя серебряными и тремя бронзовыми медалями.

В шестой день соревнований в финал вышел Сафтар Мамедзаде (+80 кг). В полуфинале он с полным преимуществом одержал победу над белорусом Кириллом Жуковским. В решающем поединке Мамедзаде встретится с россиянином Богданом Смолкиным.

Отметим, что ранее бронзовые медали завоевали Гардаш Рагимов (46 кг), Магомед Расулов (50 кг), Рауль Гейдарли (54 кг), Шахин Асланлы (60 кг) и Хагверди Гасанов (63 кг).

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Азербайджанский боксер: "Писали, что я легионер, прибыл из Чечни" - ИНТЕРВЬЮ
14:01
Бокс

Азербайджанский боксер: "Писали, что я легионер, прибыл из Чечни" - ИНТЕРВЬЮ

Магомед Абдуллаев оценил выступление сборной на Кубке мира
Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО
12:15
Бокс

Чемпионка Европы: "Понимала, что, несмотря ни на что, должна победить армянскую соперницу в финале" - ФОТО

15-летняя боксер, завоевавшая титул сильнейшей на континенте в весовой категории до 50 кг, прокомментировала свою победу
Пакьяо - величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна
15 Июля 12:27
Бокс

Пакьяо - величайший боксёр? Разбираем уникальные рекорды Пакмэна

От нищего детства до титулов чемпиона мира в восьми категориях
Первенство Европы: четыре азербайджанских боксера вышли в финал, шестеро - в полуфинал - ФОТО
14 Июля 12:36
Бокс

Первенство Европы: четыре азербайджанских боксера вышли в финал, шестеро - в полуфинал - ФОТО

Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) завершили первенство с бронзовыми медалями
Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль в Португалии
14 Июля 09:45
Бокс

Азербайджанский боксер завоевал золотую медаль в Португалии

Спортсмен, выступающий в весовой категории 75 кг, одержал победу на международном турнире в Браге
Усик включил Баку в пятерку главных моментов своей карьеры
13 Июля 02:03
Бокс

Усик включил Баку в пятерку главных моментов своей карьеры

Победа на чемпионате мира в столице Азербайджана вошла в личный топ украинского боксера

Самое читаемое

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"
14 Июля 21:41
Мировой футбол

Испанскую модель приглашали на день рождения Ямаля: "Искали блондинок с определенным размером груди"

Клаудиа Кальво рассказала, что ей предложили 20 тысяч евро за участие в праздновании дня рождения футболиста

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан
15 Июля 19:03
Зимние виды спорта

Почему ISU отказал Веронике Жилиной и что предпримет Азербайджан

Стали известны некоторые подробности несостоявшегося перехода российской фигуристки в сборную Азербайджана
Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ
14 Июля 10:00
Мировой футбол

Энцо Фернандес установил уникальное достижение после победы с "Челси" на КЧМ

В финале английская команда разгромила "ПСЖ" со счётом 3:0
Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ
14 Июля 16:16
Мировой футбол

Поражал всех в детстве, ушел непризнанным от Гвардиолы, влюбил в себя миллионы - истории о герое финала КЧМ

"Челси" - лучшие в мире!