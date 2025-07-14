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Первенство Европы: четыре азербайджанских боксера вышли в финал, шестеро - в полуфинал - ФОТО

Бокс
Новости
14 Июля 2025 12:36
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Первенство Европы: четыре азербайджанских боксера вышли в финал, шестеро - в полуфинал - ФОТО

В Нови-Пазаре (Сербия) продолжается юношеское первенство Европы по боксу.

Как сообщает İdman.biz, четыре спортсменки сборной Азербайджана вышли в финал соревнований.

Наши боксёры Амина Таги (50 кг), Джамиля Мурадлы (52 кг), Фидан Бакарова (63 кг) и Сема Аббасова (66 кг) сразятся в решающих поединках 15 июля.

Другие представительницы нашей страны Айлин Назарова (46 кг), Гюлер Гусейнова (48 кг) и Захра Мамедова (54 кг) завершили первенство с бронзовыми медалями, уступив в полуфинале.

Первенство Европы
1/2 финала
Амина Таги (50 кг) – Доминика Внукова (Словакия) – наша спортсменка одержала победу с полным преимуществом
Джамиля Мурадлы (52 кг) – Лиана Джамхарян (Армения) – 5:0 (29:28, 30:27, 29:28, 30:27, 30:27)
Фидан Бакарова (63 кг) – Ася Туркович (Босния и Герцеговина) – 5:0 (30:27, 29:28, 30:27, 30:27, 30:27)
Сема Аббасова (66 кг) – Мария Довгопол (Молдова) – наша спортсменка одержала победу с полным преимуществом

Отметим, что сегодня состоятся полуфинальные поединки среди боксеров. За выход в финал поборются шесть наших спортсменов.

İdman.biz

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