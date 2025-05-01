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Федерация бокса Азербайджана и AHITA обсудили вопросы сотрудничества - ФОТО

Бокс
Новости
1 Мая 2025 10:47
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Федерация бокса Азербайджана и AHITA обсудили вопросы сотрудничества - ФОТО

Состоялась встреча между Федерацией бокса Азербайджана (ABF) и Ассоциацией спортивных организаций профсоюзов Азербайджана (AHITA) по вопросам сотрудничества.

Как сообщает İdman.biz, во встрече приняли участие генеральный секретарь ABF Наги Сафаров и делегация во главе с директором AHITA Туралом Гасымовым.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями по вопросам развития бокса, реализации совместных спортивных проектов, организации чемпионатов и турниров, а также повышения интереса молодежи к этому виду спорта.

Наги Сафаров сообщил, что федерация предпринимает важные шаги по дальнейшему развитию и популяризации бокса в стране. По его словам, сотрудничество с AHITA откроет новые возможности как для спортсменов, так и для молодежи в этой сфере.

Турал Гасымов подчеркнул, что в целях пропаганды здорового образа жизни особое внимание уделяется физически и морально укрепляющим видам спорта, таким как бокс. Он отметил, что проекты, которые они будут реализовывать совместно с федерацией, имеют большое значение с точки зрения развития молодежи и привития спортивных ценностей.

İdman.biz

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