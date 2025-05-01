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Александр Усик назвал имена возможных соперников для прощального боя

Бокс
Новости
1 Мая 2025 22:31
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Александр Усик назвал имена возможных соперников для прощального боя

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBO, The Ring и WBO в супертяжёлом весе Александр Усик заявил, с кем хотел бы завершить карьеру на профессиональном ринге, сообщает İdman.biz.

Украинец, остающийся непобеждённым, рассматривает в качестве потенциальных соперников Энтони Джошуа или Тайсона Фьюри.

«Я полностью сосредоточен на бою с Даниэлем Дюбуа. Но если говорить о последнем поединке в карьере, это был бы Джошуа или Фьюри», — цитирует Усика портал talkSPORT.

Заметим, что известный азербайджанский боксер 3-кратный чемпион мира среди любителей Магомедрасул Меджидов встречался с Энтони Джошуа в финале мирового первенства 2011 года в Баку. Поединок завершился победой Меджидова.

38-летний Усик дебютировал в профи в 2013 году и с тех пор одержал 23 победы (14 — нокаутом) при нуле поражений. Он является бывшим абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе и действующим в супертяжёлом.

İdman.biz

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