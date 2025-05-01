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Азербайджанский тренер сборной Украины: "Соперники пугаются, когда слышат имена наших боксеров" - ИНТЕРВЬЮ

Бокс
Интервью
1 Мая 2025 16:16
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Азербайджанский тренер сборной Украины: "Соперники пугаются, когда слышат имена наших боксеров" - ИНТЕРВЬЮ

İdman.biz представляет интервью АЗЕРТАДЖ с азербайджанским тренером сборной Украины по боксу Гейбатом Гасымовым.

- Пожалуйста, сначала расскажите немного о себе...

- Я родился 15 марта 1959 года в селе Ханагях Губинского района. После окончания службы в армии в 1982 году прибыл в столицу Украины Киев, где поступил в Спортивную академию. После окончания академии мне предоставили работу и жилье. В Азербайджане я окончил Бакинский государственный колледж связи и транспорта. Основная часть моей боксерской деятельности связана с Украиной. До того, как стать тренером, я также занимался боксом.

- Каких успехов вы добились как спортсмен и тренер?

- Участвовал в чемпионате Украины по боксу. Мои ученики добились успешных результатов на международных соревнованиях. Мой ученик Эльвин Алиев семь раз становился чемпионом Украины. При этом он дважды становился чемпионом элиты. В настоящее время он является одним из самых известных боксеров Украины.

- С кем из Федерации бокса Азербайджана вы поддерживаете связь?

- В настоящее время у меня есть контакты с главным тренером молодежной сборной Ядигаром Мамедовым, старшим тренером основной сборной Нариманом Абдуллаевым и бывшим президентом Федерации бокса Азербайджана Агаджаном Абиевым. С последним я познакомился во время турнира в Марокко.

- Ранее вы упоминали, что ваш ученик Эльвин Алиев успешно выступал на Украине. А есть ли еще соотечественники в Украине, которые занимаются боксом?

- В Одессе есть заслуженные тренеры, такие как Азер Мустафаев и Нуреддин Алибейли. В настоящее время они преподают в Спортивной академии города. Мы гордимся ими. В целом, среди азербайджанцев, проживающих в Украине, наблюдается большой интерес к боксу. В 2024 году трое наших соотечественников даже завоевали золотые медали на чемпионате страны среди взрослых, который проходил во Львове.

- Когда вы в последний раз были в Азербайджане?

- Мы участвовали в турнире, который проходил в Баку в 2012 году. Где бы я ни был, Азербайджан - моя родина. Последний раз мы были в Баку до пандемии. Там живут мои родственники. Я часто поддерживаю с ними связь. Мой брат живет в Хачмазе.

- Как бы вы сравнили украинский и азербайджанский бокс?

- Главное отличие связано с финансами. Например, многие украинские спортсмены отправлялись на Спортивные игры Гимназиады в Сербию за свой счет. Несмотря на то, что мы живем в охваченной войной Украине, интерес к спорту никогда не угасает. В Азербайджане борьба и дзюдо развиваются на высоком уровне. Результаты в боксе также хорошие. Честно говоря, соперники пугаются, когда слышат имена азербайджанских боксеров.

- Поддерживаете ли вы отношения с известными деятелями украинского бокса, братьями Виталием и Владимиром Кличко?

- С ними нет, но близко дружу с их тренерами. Он часто приходит ко мне домой. Братья Кличко заложили основу украинского бокса. Оба действительно сделали великие дела для Украины. У меня хорошие отношения с другим известным украинским боксером - Александром Усиком.

İdman.biz

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