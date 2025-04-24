Азербайджанский боксер сразится с россиянином на Вечере чемпионов - ФОТО

Азербайджанский боксер Магомед Абдуллаев примет участие в престижном турнире IBA PRO — «Вечер чемпионов», который состоится в Уфе (Россия).

Как сообщает İdman.biz, призёр чемпионата мира выйдет на ринг в весовой категории свыше 92 кг, где его соперником станет местный спортсмен Бекхан Исраилов. Бой будет рассчитан на 6 раундов.

Накануне поединка состоялись традиционные церемония взвешивания и дуэль взглядов.

Отметим, что в рамках «Вечера чемпионов» 25 апреля в Уфе состоится всего семь боёв, каждый из которых обещает быть зрелищным.

İdman.biz