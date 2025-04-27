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Определились победители финального этапа зональных первенств среди кадетов — ФОТО

Бокс
Новости
27 Апреля 2025 13:59
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Определились победители финального этапа зональных первенств среди кадетов — ФОТО

Финальный этап зональных первенств по боксу среди кадетов завершился.

Как сообщает İdman.biz, в соревнованиях приняли участие 153 спортсмена из 50 команд, представляющих клубы и спортивные общества различных городов и районов страны.

В течение пяти дней турнира были определены чемпионы и призеры в 17 весовых категориях.

В командном зачете первое место занял Спортивный клуб «Нефтчи», завоевавший 4 золотые, 1 серебряную и 3 бронзовые медали. Второе место досталось команде Гянджи (2 золотые, 2 серебряные), а третью строчку заняла Ассоциация спортивных организаций профсоюзов Азербайджана (AHİTA İB) (2 золотые, 1 бронзовая медаль).

Лучшим боксером финала был признан Нурлан Юсифли (Агдаш), а лучшим судьей — Йована Угренович из Сербии.

Также в рамках соревнований прошел отборочный турнир среди школьниц, где были выявлены сильнейшие в восьми весовых категориях.

Отметим, что победители и призеры турнира будут включены в состав национальной сборной и представят Азербайджан на международных соревнованиях.

İdman.biz

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