22 Апреля 2025
RU

Состоялась церемония открытия финального этапа зонального первенства по боксу - ФОТО

Бокс
Новости
22 Апреля 2025 17:38
4
Состоялась церемония открытия финального этапа зонального первенства по боксу - ФОТО

Состоялась торжественная церемония открытия финального этапа первенства зоны по боксу среди кадетов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, организованное в Бакинском центре бокса, началось с парада команд-участниц.

Выступая на церемонии, советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов сообщил, что в финальной стадии встретятся сильнейшие участники зональных первенств, проведенных в Лянкяране и Шеки. Он отметил успешное выступление сборной Азербайджана на международных аренах за последние годы и пожелал боксерам школы дальнейшей карьеры, полной титулов.

Член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов отметил, что по результатам финального этапа будет сформирована национальная сборная, которая представит нашу страну на чемпионате Европы. Он также рассказал о важности турнира.

Отметим, что в соревнованиях свои силы испытают 153 боксера из 50 команд. Финальный этап завершится 26 апреля. В рамках финального этапа также пройдет отборочный турнир среди женщин-боксеров. В нем примут участие 30 спортсменок.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Начинается финальный этап зонального первенства по боксу
10:22
Бокс

Начинается финальный этап зонального первенства по боксу

Соревнования, которые пройдут в Бакинском центре бокса, определят победителей в 17 весовых категориях
Представитель Федерации бокса: "Верю, что наши судьи получат приглашения на Олимпийские игры"
18 Апреля 18:10
Бокс

Представитель Федерации бокса: "Верю, что наши судьи получат приглашения на Олимпийские игры"

Он прокомментировал повышение Международной ассоциацией бокса категории трех азербайджанских судей с двух ​​звезд до трех
Международная категория трех азербайджанских судей повышена - ФОТО
17 Апреля 15:44
Бокс

Международная категория трех азербайджанских судей повышена - ФОТО

Количество судей категории три звезды в нашей стране увеличилось до шести
Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера
17 Апреля 12:35
Бокс

Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера

Он отметил, что Фарид Садыгов, скорее всего, неосознанно употреблял запрещенные препараты
Призер чемпионата Азербайджана дисквалифицирован
17 Апреля 10:40
Бокс

Призер чемпионата Азербайджана дисквалифицирован

В организме бронзового призера чемпионата Азербайджана обнаружено запрещенное вещество
Азербайджанские боксеры на площади Гейдара Алиева в Ташкенте - ФОТО
16 Апреля 16:48
Бокс

Азербайджанские боксеры на площади Гейдара Алиева в Ташкенте - ФОТО

Наши команды тренируются с местной командой дважды в день и проводит тренировочные поединки

Самое читаемое

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победный гол
20 Апреля 15:50
Мировой футбол

Обнародованы переговоры судей, после которых "Барселона" забила победный гол

Судья Марио Мелеро Лопес не увидел фола на Ольмо, но VAR настоял на пересмотре момента.
Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны
21 Апреля 14:31
Мировой футбол

Новый король в Лиге чемпионов и безумная концовка в Ла Лиге. Главные интриги футбольной весны

Впереди ключевые матчи сезона
Новая европейская вершина азербайджанских акробатов
21 Апреля 13:14
Гимнастика

Новая европейская вершина азербайджанских акробатов

Яркой иллюстрацией этого стал чемпионат континента в Люксембурге, где наши гимнасты завоевали одну золотую, четыре серебряные и три бронзовые награды
Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером
21 Апреля 02:06
Мировой футбол

Невероятная победа Узбекистана в Кубке Азии: триумф в финале вдевятером

Оказавшись в численном меньшинстве, узбеки не только не пропустили, но и дважды забили