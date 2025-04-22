Состоялась церемония открытия финального этапа зонального первенства по боксу - ФОТО

Состоялась торжественная церемония открытия финального этапа первенства зоны по боксу среди кадетов.

Как сообщает İdman.biz, мероприятие, организованное в Бакинском центре бокса, началось с парада команд-участниц.

Выступая на церемонии, советник президента Федерации бокса Азербайджана Самир Гусейнов сообщил, что в финальной стадии встретятся сильнейшие участники зональных первенств, проведенных в Лянкяране и Шеки. Он отметил успешное выступление сборной Азербайджана на международных аренах за последние годы и пожелал боксерам школы дальнейшей карьеры, полной титулов.

Член правления Федерации бокса Азербайджана Ровшан Гусейнов отметил, что по результатам финального этапа будет сформирована национальная сборная, которая представит нашу страну на чемпионате Европы. Он также рассказал о важности турнира.

Отметим, что в соревнованиях свои силы испытают 153 боксера из 50 команд. Финальный этап завершится 26 апреля. В рамках финального этапа также пройдет отборочный турнир среди женщин-боксеров. В нем примут участие 30 спортсменок.

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