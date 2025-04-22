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Начинается финальный этап зонального первенства по боксу

Бокс
Новости
22 Апреля 2025 10:22
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Начинается финальный этап зонального первенства по боксу

Сегодня стартует финальный этап зонального первенства по боксу среди кадетов.

Как сообщает İdman.biz, соревнования, которые пройдут в Бакинском центре бокса, определят победителей в 17 весовых категориях.

В соревнованиях свои силы испытают 153 боксера из 50 команд. Финальный этап завершится 26 апреля.

Бои начнутся сегодня в 15:00. Перед поединками состоится парад команд.

В рамках финального тура также пройдет отборочный турнир среди женщин-боксеров. В нем примут участие 30 спортсменок.

Отметим, что главным судьей соревнований будет Анар Бабанлы.

İdman.biz

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