18 Апреля 2025
RU

Представитель Федерации бокса: "Верю, что наши судьи получат приглашения на Олимпийские игры"

Бокс
Новости
18 Апреля 2025 18:10
7
Представитель Федерации бокса: "Верю, что наши судьи получат приглашения на Олимпийские игры"

Я верю, что наши судьи получат приглашение на Олимпийские игры.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил председатель судейской коллегии Федерации бокса Азербайджана (ABF) Эмиль Гурбаналиев.

Он прокомментировал повышение Международной ассоциацией бокса категории трех азербайджанских судей с двух ​​звезд до трех:

«Развитие судей в азербайджанском боксе очевидно. В прошлом году в экзаменах на получение категории одна звезда приняли участие 17 судей и 14 из них успешно сдали экзамен. Повышение международной категории Анара Нагдиева, Ровшана Гадирова и Галиба Абиева с двух звезд до трех радует. Мы сможем увидеть их на чемпионатах мира, Европы и континентальных турнирах. Это поэтапный процесс. Если наши судьи смогут заявить о себе на международных соревнованиях, то они также получат приглашения на Олимпийские игры».

Гурбаналиев рассказал, что к судейству привлекли бывших боксеров, завершивших карьеру:

«В боксерском судействе предпочтение отдается молодым. Мы пригласили к судейству титулованных боксеров, таких как Насраддин Мамедов, Шабан Шахпалангов, Турал Ахмедов и Руслан Гасымов, завершивших спортивную карьеру. Вышеуказанные и ряд других судей также являются реальными кандидатами на получение в будущем категории три звезды. Я также хотел бы выделить имя нашей женщины-судьи Масмы Салимзаде, которая является кандидатом на то, чтобы представлять нашу страну на международных аренах. Она также уже получила категорию одна звезда. Уверен, что в будущем ее опыт увеличится».

Отметим, что число судей с категорией три звезды в Азербайджане возросло до шести. Ранее эту категорию также получили Эмиль Гурбаналиев, Анар Бабанлы и Фуад Асланов.

İdman.biz

Тэги:

Новости по теме

Международная категория трех азербайджанских судей повышена - ФОТО
17 Апреля 15:44
Бокс

Международная категория трех азербайджанских судей повышена - ФОТО

Количество судей категории три звезды в нашей стране увеличилось до шести
Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера
17 Апреля 12:35
Бокс

Генменеджер "Нефтчи" прокомментировал дисквалификацию боксера

Он отметил, что Фарид Садыгов, скорее всего, неосознанно употреблял запрещенные препараты
Призер чемпионата Азербайджана дисквалифицирован
17 Апреля 10:40
Бокс

Призер чемпионата Азербайджана дисквалифицирован

В организме бронзового призера чемпионата Азербайджана обнаружено запрещенное вещество
Азербайджанские боксеры на площади Гейдара Алиева в Ташкенте - ФОТО
16 Апреля 16:48
Бокс

Азербайджанские боксеры на площади Гейдара Алиева в Ташкенте - ФОТО

Наши команды тренируются с местной командой дважды в день и проводит тренировочные поединки
Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО
15 Апреля 22:30
Бокс

Азербайджан выиграл "Великий Шелковый путь" - ФОТО

Сборная Азербайджана завоевала 18 медалей

Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"
15 Апреля 17:15
Бокс

Советник президента Федерации бокса: "В Гяндже и Нахчыване планируется строительство крупных боксерских баз"

Он поделился своими мыслями о традиционном международном турнире по боксу "Великий Шелковый путь", который проходит в Баку

Самое читаемое

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!
16 Апреля 16:22
Мировой футбол

В топ-лигах Европы идёт безумная борьба за места в ЛЧ. Пролететь мимо рискует даже "Сити"!

Ждать ли новичков в Лиге чемпионов?
"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ
16 Апреля 11:03
Мировой футбол

"Весь мир думал, что игра закончена". 5 чудо-камбэков "Реала" в плей-офф ЛЧ

Разгром от "Арсенала" не приговор?
Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО
16 Апреля 12:01
Гимнастика

Звездные грации бакинского Кубка мира - ФОТО

С 18 апреля все внимание будет приковано к Национальной арене гимнастики, где грации из 39-ти стран покажут свое мастерство
Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ
16 Апреля 16:52
Дзюдо

Рустам Оруджев назначен на должность в Олимпийском комитете Саудовской Аравии - ЭКСКЛЮЗИВ

Главная цель - развитие дзюдо в стране