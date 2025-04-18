Представитель Федерации бокса: "Верю, что наши судьи получат приглашения на Олимпийские игры"

Я верю, что наши судьи получат приглашение на Олимпийские игры.

Как сообщает İdman.biz, об этом Report заявил председатель судейской коллегии Федерации бокса Азербайджана (ABF) Эмиль Гурбаналиев.

Он прокомментировал повышение Международной ассоциацией бокса категории трех азербайджанских судей с двух ​​звезд до трех:

«Развитие судей в азербайджанском боксе очевидно. В прошлом году в экзаменах на получение категории одна звезда приняли участие 17 судей и 14 из них успешно сдали экзамен. Повышение международной категории Анара Нагдиева, Ровшана Гадирова и Галиба Абиева с двух звезд до трех радует. Мы сможем увидеть их на чемпионатах мира, Европы и континентальных турнирах. Это поэтапный процесс. Если наши судьи смогут заявить о себе на международных соревнованиях, то они также получат приглашения на Олимпийские игры».

Гурбаналиев рассказал, что к судейству привлекли бывших боксеров, завершивших карьеру:

«В боксерском судействе предпочтение отдается молодым. Мы пригласили к судейству титулованных боксеров, таких как Насраддин Мамедов, Шабан Шахпалангов, Турал Ахмедов и Руслан Гасымов, завершивших спортивную карьеру. Вышеуказанные и ряд других судей также являются реальными кандидатами на получение в будущем категории три звезды. Я также хотел бы выделить имя нашей женщины-судьи Масмы Салимзаде, которая является кандидатом на то, чтобы представлять нашу страну на международных аренах. Она также уже получила категорию одна звезда. Уверен, что в будущем ее опыт увеличится».

Отметим, что число судей с категорией три звезды в Азербайджане возросло до шести. Ранее эту категорию также получили Эмиль Гурбаналиев, Анар Бабанлы и Фуад Асланов.

İdman.biz