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Боксеры из девяти стран примут участие в международном турнире в Баку

Бокс
Новости
9 Апреля 2025 16:12
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Боксеры из девяти стран примут участие в международном турнире в Баку

11 апреля в Баку стартует международный турнир по боксу «Великий Шелковый путь» среди женщин и мужчин.

Как сообщает İdman.biz, в традиционных соревнованиях, которые пройдут в Центре бокса, примут участие сборные Азербайджана, Таджикистана, Узбекистана, Камбоджи, Черногории, Кыргызстана, Грузии, России и Казахстана.

Более 200 боксеров поборются за 25 комплектов медалей. Победители турнира определятся 15 апреля.

Азербайджан представят 45 боксеров в мужском зачете и 11 - в женском.

Отметим, что главным судьей соревнований будет Анар Бабанлы.

İdman.biz

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