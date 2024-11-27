Королева ринга и подиума: невероятная история Лейлы Табасаранской. Интервью из Лондона

В мире, где многие выбирают один путь, Лейла Табасаранская доказывает, что можно преуспеть сразу в нескольких направлениях. Наша соотечественница, проживающая в Лондоне, виртуозно совмещает карьеру в нефтегазовой компании с занятиями боксом. Недавний триумф Лейлы – второе место на престижном конкурсе «Мисс Великобритания» («Miss Great Britain 2024»), стал ярким подтверждением ее многогранного таланта. Однако амбициозная азербайджанка не собирается останавливаться на достигнутом – в планах покорение новых высот в модельной индустрии. «Возраст не помеха для новых начинаний» – этот девиз стал путеводной звездой для Лейлы, вдохновляя ее на новые достижения.

İdman.biz сообщает, что в интервью Media.Az наша соотечественница рассказала о жизни в Лондоне, участии в конкурсе и многом другом.

- Расскажите о себе. Чем вы занимались на родине до переезда?

- Я получила степень бакалавра в Бакинском институте социального управления и политологии (ныне Академия государственного управления при Президенте Азербайджанской Республики – ред.). Магистратуру окончила в США посредством программы стипендий Эдмунда Маски (помогает студентам из Евразии получить постдипломное образование в американских университетах). Два года училась в штате Огайо и получила степень магистра по государственному управлению. Однако я не стала работать в этой сфере. Как и многие наши соотечественники, вернувшись в Баку, устроилась в нефтяную компанию BP, и по сей день тружусь в энергетической сфере (улыбается).

- Насколько мне известно, вашим увлечением стал бокс. С чего все началось? Почему вас привлек такой опасный вид спорта?

- Честно говоря, мне с детства нравились атлетические упражнения. Уже в 12 лет я качала мышцы, а также выполняла отжимания. Ощущение физической силы всегда давало моему организму эмоциональную подпитку. А к боксу я пришла в достаточно зрелом возрасте – мне было за сорок, когда начала первые тренировки. Этот вид спорта буквально влюбил меня в себя. Он, конечно, сопряжен с травмами и рисками, но в то же время подтягивает фигуру, дает отличную закалку и мощную психологическую выносливость. Это прекрасная возможность почувствовать свободу и независимость.

Сейчас мне уже 49 лет, а я по-прежнему с большим удовольствием занимаюсь боксом. В целом всегда пропагандирую этот вид спорта среди женщин. Бокс дает хорошую физическую форму, но для меня это не основное преимущество, потому что привести себя в порядок можно и на тренажерах. Здесь для меня приоритет – психологическое преимущество.

Я регулярно посещаю зал для бокса и принимаю участие в различных любительских соревнованиях, провожу спарринги (тренировочные бои) на ринге. К слову, 30 ноября состоится очередной поединок (улыбается).

- Давайте поговорим о вашем переезде. Почему решились на этот шаг?

- Из Баку я уехала в 2004 году, продолжив работать в ВР, но уже в Египте. Оттуда мы с мужем перебрались в Анголу. Потом переехали в Англию – на родину супруга, выбрав Лондон городом для проживания.

- Расскажите немного о периоде жизни в Египте и Анголе.

- Переезд в Египет стал новой страницей в моей жизни. Там я привыкала к другой культуре, очень спокойному образу жизни, работе по воскресеньям и отдыху по пятницам.

С ностальгией вспоминаю свои поездки на лошадях по пустыне. До сих пор поддерживаю связь с коллегами и друзьями, которых обрела в этой удивительной стране за четыре года проживания там. Также в Египте я впервые стала матерью, и потому это государство всегда будет занимать особое место в моем сердце (улыбается).

Потом был переезд в Анголу, но там я жила неполный год, так как в нашей семье должен был появиться второй ребенок, и перед родами мы перебрались в Лондон.

Должна сказать, что каждая страна оставляет свой след в памяти. В Анголе в те годы было мало мест для развлечений, мы организовывали вечеринки на террасе дома с видом на океан. В целом я ассоциирую эту страну с теплым климатом, музыкой у окна до утра и с женщинами, которые носят одновременно ведра на голове и младенца на спине с грацией топ-модели (улыбается). От пребывания там есть и менее приятные ассоциации. Например, эта страна пережила долгую гражданскую войну, и, к сожалению, множество людей находятся за чертой бедности.

- Как проходил период вашей адаптации в Британии?

- Мне с самого начала было достаточно комфортно в этой стране. Возможно, это связано с тем, что я до того два года жила в США, потом работала в компании ВР, где у меня было много иностранных коллег, в том числе и британцев. Я уже привыкла к западному образу мышления и свободно владела языком.

Конечно, период адаптации был. Британия – конституционная монархия, и нужно было привыкать, что здесь чтут королевскую семью. В целом Лондон, как Вавилон, – здесь проживают люди со всех уголков планеты (улыбается).

- Какие плюсы и минусы проживания в Лондоне?

- Здесь есть моменты, которые меня всегда удивляют. Например, в таком развитом европейском мегаполисе регулярно происходят поломки в метро. Я до сих пор к этому не привыкла (улыбается). Или, например, в один из дней в Лондоне можно увидеть большое количество обнаженных велосипедистов, которые таким образом выражают протест против использования машин. А на следующий – вы уже наблюдаете какую-нибудь религиозную процессию. Такой вот город контрастов (улыбается).

Конечно, идеальных мест не бывает, но в Лондоне больше плюсов, чем минусов. Великобритания очень толерантная и демократическая страна. Лично для меня свобода – это самое важное, поэтому мне здесь достаточно комфортно (улыбается).

В целом Британия стала моей второй родиной. Моя философия гласит – наше счастье в нас самих. Нужно уметь рассматривать любые ситуации и обстоятельства с положительной точки зрения. Если в Лондоне затянулся дождливый период, я всегда могу сесть на самолет, чтобы погреться на солнце где-нибудь в Греции, а потом с радостью вернуться домой (улыбается). В очередной раз не работает метро – отличный повод пройтись пешком, устроив себе небольшую тренировку (улыбается).

- А как насчет карьеры? Получилось ли у вас устроиться на работу в другой стране, да еще и при наличии двоих детей?

- Да, я устроилась работать в той же сфере, но это случилось не сразу. Вначале три года сидела с детьми дома. Потом приняла решение вновь заняться карьерой. У меня было много знакомых, которых я знала еще по ВР, поэтому без труда была принята в другую компанию. С тех пор работаю в небольшой нефтегазовой корпорации.

- А как у вас складывались отношения с коллегами на новой работе? Как в Великобритании относятся к людям другой национальности, учитывая, что там много приезжих?

- Я считаю себя человеком мира и никогда не использую термин «иммигрант» (улыбается). В моем окружении – друзья из Баку, стран СНГ, Британии и других уголков планеты. Могу сказать, что ко мне всегда относились положительно. Вообще хочу отметить, что британцы проявляют уважение к другим нациям, и это для них очень важно. Поэтому мои коллеги приняли меня как свою (улыбается).

- Им что-нибудь известно об Азербайджане?

- В нефтегазовом секторе о нашей стране очень хорошо знают. Возможно, в других отраслях люди меньше осведомлены об Азербайджане. Им, в первую очередь, приходят на ум «Евровидение-2012» и бакинский этап гонок «Формулы-1».

- Давайте перейдем к вашим детям. Они растут в Британии, а знают что-нибудь о родине матери?

- У меня два сына, старшему уже 19, а младшему – 15 лет. Я стараюсь прививать им любовь к моей родине, всегда рассказываю о наших традициях и праздниках. Мы отмечаем Новруз байрамы, покупаем сямяни и традиционные сладости. Пару раз я с сыновьями приезжала в Баку. Кстати, недавно мой брат издал книгу «Табасаранские», посвященную нашему древнему роду. Надеюсь, когда-нибудь мои дети прочтут ее и подробнее узнают о семье и предках (улыбается). Они не говорят на азербайджанском языке, но хорошо знают о своих корнях по материнской линии.

- Дети разделяют вашу любовь к спорту?

- Да, они поддерживают мое увлечение боксом, младший тоже занимается этим видом спорта. Старший сын – больше творческий человек, он поглощен музыкой и строит карьеру в этом направлении. Младший хорошо учится и сейчас усиленно готовится к экзаменам.

- Давайте поговорим о конкурсе «Мисс Великобритания», в котором вы приняли участие в этом году, несмотря на то, что не являетесь коренной британкой.

- Да, этот конкурс открыт для всех желающих, которые обладают либо видом на жительство, либо британским паспортом. У меня есть последний документ, поэтому моя заявка была принята. Зарегистрировалась я под именем Лейла Табас, чтобы организаторам было легче произносить мою фамилию (улыбается). В итоге стала финалисткой, заняв в номинации «Miss Great Britain Classic 2024» почетное второе место среди участниц своей возрастной категории.

- Почему решили принять в нем участие?

- На самом деле я всегда этого хотела. Когда мне было 14 лет, я приняла участие в конкурсе красоты в пионерском лагере и заняла первое место (улыбается). С тех пор мне всегда хотелось попробовать свои силы в настоящем состязании подобного рода. Только к 40 годам эта мысль стала крепнуть в моем подсознании. Вообще я верю в то, что если чего-то сильно хотеть, то это обязательно материализуется.

Пошла я на это не ради того, чтобы пройтись по подиуму в роскошном наряде. Мною двигало желание на своем примере показать всем, что и после 40 лет женщина прекрасна и может добиваться успеха. Я всегда транслирую мысль о том, что не стоит бояться этого рубежа и думать, что все самое интересное осталось позади. На самом деле в этом возрасте многое только начинается. Хочу, чтобы все женщины помнили: возраст не преграда для полноценной жизни (улыбается).

- Как складывались отношения с другими участницами? За кулисами была дружелюбная атмосфера?

- Мой опыт оказался положительным и в этом вопросе (улыбается). В конкурсе принимали участие приблизительно 70 участниц со всей страны. Здесь царила довольно доброжелательная атмосфера, мы стремились во всем помогать друг другу. Некоторые конкурсантки сильно волновались перед выходом на сцену, и мы старались оказать им моральную поддержку: вместе репетировали, разучивали танец. Я даже успела подружиться с некоторыми соперницами (улыбается). Кстати, оказалось, что одна из них, как и я, любит спорт и занимается MMA (смешанные боевые искусства – ред.).

Для меня конкурс красоты – это праздник женственности. Здорово, что такие мероприятия проводятся, и надеюсь, что они будут организовываться и дальше.

- В ходе конкурса вы неоднократно подчеркивали, что являетесь азербайджанкой...

- Я рассказала об этом на частном интервью, а также со сцены. Отмечу, что конкурс проходил в течение двух дней: в первый – участницы давали частные интервью, в ходе которых рассказывали о себе. Я отметила, что родом из Азербайджана и рада принимать участие в конкурсе, хотя являюсь иностранкой. Второй день – выход на подиум перед публикой. Здесь я также с гордостью отметила, что являюсь азербайджанкой.

- В целом довольны результатами конкурса?

- Да, я довольна своим вторым местом. На самом деле ожидала хорошего результата, потому что всегда верила в себя. Если очень сильно чего-то захотеть, то это обязательно произойдет (улыбается).

Кроме того, мне вручили приз за вклад в благотворительность. Дело в том, что до этого я принимала участие в марафоне и собрала крупную сумму на лечение людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Для меня это близкая тема: в моем окружении многие скончались от рака. Сейчас еще близкая подруга борется с онкологией последней степени.

- Вы уже достигли многих вершин, но уверена, что не остановитесь на достигнутом. Какая следующая ваша цель?

- Стать моделью (улыбается). Мне хочется попробовать что-то новое - для души. Я продолжаю заниматься карьерой в энергетической сфере, но параллельно уже начала готовить свое модельное портфолио. И в этом деле вновь хочу продемонстрировать, что женщины моего возраста не должны бояться идти к новым вершинам. Если приложить усилия, то возможно все.

- А как насчет поездок на родину, часто ли удается приезжать в Баку? Может, скучаете по национальной кухне, по любимым местам столицы?

- К сожалению, редко получается выбираться к родным. Но каждый приезд в Азербайджан, как бальзам на душу. Это страна, где я родилась и выросла. Стоит мне сойти с самолета и почувствовать особый бакинский воздух, как меня сразу начинают одолевать разные воспоминания о детстве и юности.

Что касается второй половины вопроса, то я обожаю азербайджанскую кухню и считаю, что самые сочные помидоры, самые хрустящие огурцы и самые вкусные гранаты в мире есть только у нас (улыбается).

Если говорить о любимых местах в Баку, то это район станции метро «Баксовет» (ныне «Ичеришехер»). Там находился институт, в котором я училась (улыбается). Очень люблю территорию вокруг Площади фонтанов, правда, сейчас там все совершенно по-другому. Всегда с удовольствием прогуливаюсь по узким улочкам Старого города. Люблю также наше море и бакинский бульвар. В целом город настолько преобразился, что я просто не узнаю его, когда приезжаю (улыбается).

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