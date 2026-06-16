16 Июня 2026
RU

Три азербайджанских боксера одержали победы на Кубке мира в Китае

Бокс
Новости
16 Июня 2026 20:58
20
Три азербайджанских боксера одержали победы на Кубке мира в Китае

В китайском городе Гуйян продолжается Кубок мира по боксу.

Как сообщает İdman.Biz, во второй день рейтингового турнира еще три спортсмена сборной Азербайджана одержали победы.

Амин Мамедзаде (55 кг) встретился на ринге с Паак Инг Хоном (Гонконг). Наш боксер разгромил соперника со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:24, 30:25, 30:26). В 1/8 финала он сойдется в бою с Самандаром Олимовым (Узбекистан). Поединок состоится 17 июня.

Саидджамшид Джафаров (75 кг) также начал Кубок мира с уверенной победы — 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/4 финала он выяснит отношения с Мухаммадом Нурани (Иран). Этот бой запланирован на 19 июня.

Альфонсо Домингес (90 кг) поддержал победный настрой товарищей по команде. Наш чемпион мира в четвертьфинале выбил из турнира Кевина Лебовски (Германия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Выходом в полуфинал Домингес обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. На этой стадии он сойдется с Исааком Око (Англия).

Отметим, что Кубок мира завершится 21 июня.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

Два азербайджанских боксера стартовали с побед на Кубке мира - ФОТО
15 Июня 19:45
Бокс

Два азербайджанских боксера стартовали с побед на Кубке мира - ФОТО

Спортсмены успешно преодолели первые раунды турнира в Китае

Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире
15 Июня 16:37
Бокс

Азербайджанские боксеры завоевали 13 медалей на международном турнире

Подопечные главного тренера Вагифа Казымова выиграли семь золотых наград
Усик встретился с Трампом в Белом доме
13 Июня 10:36
Бокс

Усик встретился с Трампом в Белом доме

Непобежденный чемпион мира продолжает серию визитов в ключевые государственные учреждения США
Усик посетил Пентагон: "Сложно передать словами эмоции"
12 Июня 19:37
Бокс

Усик посетил Пентагон: "Сложно передать словами эмоции"

Украинский чемпион мира опубликовал фото из штаб-квартиры Министерства обороны США
Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира в Китае
12 Июня 19:08
Бокс

Азербайджанские боксеры выступят на Кубке мира в Китае

В состав сборной вошли восемь спортсменов, включая олимпийского призера Альфонсо Домингеса

Анар Бабанлы: "Счастлив стать первым в истории азербайджанского бокса"
10 Июня 14:43
Бокс

Анар Бабанлы: "Счастлив стать первым в истории азербайджанского бокса"

Арбитр успешно сдал экзамен на получение статуса эксперта

Самое читаемое

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи
15 Июня 14:20
ММА

Топурия оказался в больнице после поражения от Гейджи

Глава UFC не исключил серьезную травму глаза у бывшего чемпиона
ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО
14 Июня 01:10
ЧМ-2026

ЧМ-2026: Катар сыграл вничью со Швейцарией благодаря голу в добавленное время - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Встреча прошла на стадионе "Сан-Франциско Бэй Эриа"

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО
15 Июня 02:40
Мировой футбол

Романо: "Кукурелья подписал контракт с "Реалом" - ОБНОВЛЕНО

Рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн
Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House
08:24
ММА

Новые подробности о состоянии Топурии после UFC White House

Хирургическое вмешательство бывшему чемпиону UFC не потребуется