Три азербайджанских боксера одержали победы на Кубке мира в Китае

В китайском городе Гуйян продолжается Кубок мира по боксу.

Как сообщает İdman.Biz, во второй день рейтингового турнира еще три спортсмена сборной Азербайджана одержали победы.

Амин Мамедзаде (55 кг) встретился на ринге с Паак Инг Хоном (Гонконг). Наш боксер разгромил соперника со счетом 5:0 (30:26, 30:25, 30:24, 30:25, 30:26). В 1/8 финала он сойдется в бою с Самандаром Олимовым (Узбекистан). Поединок состоится 17 июня.

Саидджамшид Джафаров (75 кг) также начал Кубок мира с уверенной победы — 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). В 1/4 финала он выяснит отношения с Мухаммадом Нурани (Иран). Этот бой запланирован на 19 июня.

Альфонсо Домингес (90 кг) поддержал победный настрой товарищей по команде. Наш чемпион мира в четвертьфинале выбил из турнира Кевина Лебовски (Германия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 30:27, 29:28). Выходом в полуфинал Домингес обеспечил себе как минимум бронзовую медаль. На этой стадии он сойдется с Исааком Око (Англия).

Отметим, что Кубок мира завершится 21 июня.