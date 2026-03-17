Олимпийская медаль азербайджанского боксера будет заменена из-за коррозии

17 Марта 2026 18:32
Подвергшаяся коррозии олимпийская награда еще одного представителя азербайджанской сборной, поднявшегося на пьедестал на летней Олимпиаде в Париже-2024, будет заменена на новую.

Медаль боксера Альфонсо Домингеса, выступавшего в весовой категории до 92 кг, также пришла в негодность, сообщает İdman.Biz.

В ближайшее время спортсмен планирует обратиться в Национальный олимпийский комитет (НОК) для решения данного вопроса. Поврежденная награда будет направлена во Францию, где ее заменят новой.

Бронзовые медали вольников Магомедхана Магомедова (97 кг) и Георгия Мешвилдишвили (125 кг), также завоеванные на парижской Олимпиаде, замене не подлежат, поскольку сохранились в надлежащем состоянии.

Напомним, что серебряная медаль таэквондиста Гашима Магомедова и бронзовая награда борца греко-римского стиля Хасрета Джафарова уже были заменены на новые. Обновленные медали будут доставлены в Баку - в НОК до 20 марта.

