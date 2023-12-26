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Наоя Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира - ВИДЕО

Бокс
Новости
26 Декабря 2023 17:11
Наоя Иноуэ завоевал второй в карьере титул абсолютного чемпиона мира - ВИДЕО

26 декабря прошёл грандиозный боксёрский турнир в Токио (Япония). Как сообщает İdman.biz, в главном событии вечера японский профессиональный боксёр, чемпион мира в четырех весовых категориях, Наоя Иноуэ одержал победу в поединке с филиппинцем Марлоном Тапалесом. Благодаря этому он стал абсолютным чемпионом мира в первом полулегком весе.

Бой продлился десять раундов и завершился техническим нокаутом.

Примечательно, что год назад Иноуэ завоевал аналогичный титул в легчайшем весе.

В бою на кону стояли четыре основных пояса в первом полулегком весе.

Иноуэ спокойно контролировал ход боя первые три раунда, а в четвертом Тапалес попробовал обострить поединок и пошел вперед, навязав японскому боксеру бой на встречных курсах, однако надолго его не хватило, и в концовке он оказался в нокдауне.

Пятый раунд прошел во взаимных атаках, а далее Иноуэ вновь захватил контроль над боем и в большинстве моментов спокойно "расстреливал" Тапалеса с дистанции.

Между тем Тапалес не оставлял попыток перехватить инициативу, беспокоил Иноуэ джебом и искал возможности для атак.

Однако в самом начале десятого раунда Иноуэ ударом справа отправил Тапалеса в нокаут и стал аболютным чемпионом мира во второй весовой категории.

В соглавном событии вечера сошлись Сеия Цуцуми (9-0-2, 7 KO) и Кадзуки Анагучи (6-0, 2 КО). Победу одержал Цуцуми.

Отметим, что Наое Иноуэ 30 лет. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и уже в шестом поединке стал чемпионом мира, завоевав титул WBC в первом наилегчайшем дивизионе (до 49 кг). Впоследствии Иноуэ стал чемпионом во втором наилегчайшем весе (до 52,2 кг) и абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг).

İdman.biz

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