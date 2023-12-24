24 Декабря 2023
RU

Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой

Бокс
Новости
24 Декабря 2023 09:09
Джошуа в пятом раунде нанёс больше силовых ударов, чем Валлин за весь бой

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Энтони Джошуа в поединке с шведским бойцом Отто Валлином нанёс 71 силовой удар, сообщает страница ESPN Ringside в социальной сети X (бывший Twitter).

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на "Чемпионат", в одном только пятом раунде британец сделал это 14 раз. Валлин за весь бой нанёс 11 силовых ударов.

Поединок прошёл в ночь с 23 на 24 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках вечера бокса Day of Reckoning. Бой продлился пять раундов и закончился победой Джошуа техническим нокаутом. Угол Валлина отказался от дальнейшей борьбы.

На счету Джошуа стало 30 боёв, где он одержал 27 побед (24 нокаутом) и потерпел три поражения (одно нокаутом от Энди Руиса). В активе Валлина теперь 26 побед и два проигрыша. Нокаут от Джошуа стал для шведа первым в карьере.

İdman.biz

Новости по теме

Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера на части прямо сейчас
07:55
Бокс

Джошуа: Я мог бы разорвать Уайлдера на части прямо сейчас

"Ты можешь сделать что угодно, только не сдавайся"
Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде
07:00
Бокс

Джошуа высказался о победе над Валлином на турнире в Эр-Рияде

"Это был просто ещё один бой"
Большой бокс в Эр-Рияде: Джошуа победил, Бивол защитил титул чемпиона мира, и остальные битвы - ВИДЕО - ФОТО
04:04
Бокс

Большой бокс в Эр-Рияде: Джошуа победил, Бивол защитил титул чемпиона мира, и остальные битвы - ВИДЕО - ФОТО

Состоялось одно из самых значимых событий мирового бокса в этом году - турнир "Судный день" в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде
IBA вручила звезду азербайджанскому судье
23 Декабря 13:16
Бокс

IBA вручила звезду азербайджанскому судье

Рефери по боксу Галиб Абиев успешно сдал судейский экзамен
Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко
23 Декабря 10:14
Бокс

Рой Джонс назвал сумму, за которую может провести бой с Емельяненко

"За реально большие деньги - может быть"
Сборная Азербайджана завоевала 22 медали на международном турнире - ФОТО
22 Декабря 19:17
Бокс

Сборная Азербайджана завоевала 22 медали на международном турнире - ФОТО

Завершился традиционный международный турнир среди молодежи, посвященный памяти основоположника азербайджанского бокса Аббаса Агаларова

Самое читаемое

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...
22 Декабря 13:03
Азербайджанский футбол

Футбол вернулся в Ханкенди: Так писалась история...

21 декабря навсегда войдет в историю Азербайджана
Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?
21 Декабря 20:04
Мировой футбол

Из чемпионов Ла Лиги в "одну из худших команд Европы". Что творится с "Барселоной"?

Почему "Барса" под руководством Хави так сильно сдала всего за шесть месяцев?
Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"
22 Декабря 21:07
Азербайджанский футбол

Хорошая новость для "Карабаха": бомбардир "Браги" едет в "Штутгарт"

"Брага", соперник "Карабаха" в плей-офф Лиги Европы, может лишиться своего основного нападающего
"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге
21 Декабря 22:31
Мировой футбол

"Лига зомби". Президент УЕФА Чеферин - о Суперлиге

"Уже совсем скоро Рождество, они увидели коробку с подарками под елкой и начали праздновать..."