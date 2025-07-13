Усик включил Баку в пятерку главных моментов своей карьеры

Легендарный украинский боксер, непобежденный экс-чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик назвал пять важнейших событий своей профессиональной карьеры.

Как передает İdman.biz,в интервью телеканалу DAZN 38-летний спортсмен отметил и победу на чемпионате мира в Баку в 2011 году.

"Первый момент — день, когда я начал заниматься боксом, это было в 2002 году. Второй — победа на чемпионате Европы 2008 года в Ливерпуле. Третий — золотая медаль на чемпионате мира в Баку в 2011-м. Четвертый — золото Олимпиады в Лондоне-2012. А пятый — завоевание титула абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в Эр-Рияде в 2024 году", — сказал Усик.

Напомним, в финале ЧМ-2011, прошедшего в столице Азербайджана, Усик победил представителя сборной Азербайджана Теймура Мамедова и стал чемпионом мира.

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