Церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде - ВИДЕО

В эти минуты проходит церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Как сообщает İdman.biz, главный боксерский турнир года, который пройдет в Саудовской Аравии, запланирован на вечер субботы, 23 декабря 2023 года. В тяжелом весе состоится интересный 12-раундовый поединок между двумя знаменитыми боксерами - Энтони Джошуа и Отто Валлином. Вечер состоится на арене «Kingdom Arena» в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде.

Также состоятся следующие поединки:

Бой Бивол – Артур



Бой Джошуа – Валлин



Бой Уайлдер – Паркер

Официальное прибытие: Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер

Официальное прибытие: Энтони Джошуа - Отто Валлин

Джошуа и Валлин прибыли последними и, видимо, их поединок, а не Уайлдер-Паркер, будет завершать шоу 23 декабря

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