Церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде - ВИДЕО

В эти минуты проходит церемония официального прибытия главных действующих лиц вечера бокса 23 декабря в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Как сообщает İdman.biz, главный боксерский турнир года, который пройдет в Саудовской Аравии, запланирован на вечер субботы, 23 декабря 2023 года. В тяжелом весе состоится интересный 12-раундовый поединок между двумя знаменитыми боксерами - Энтони Джошуа и Отто Валлином. Вечер состоится на арене «Kingdom Arena» в столице Саудовской Аравии, городе Эр-Рияде.
Также состоятся следующие поединки:
Бой Бивол – Артур
Бой Джошуа – Валлин
Бой Уайлдер – Паркер
Официальное прибытие: Деонтей Уайлдер - Джозеф Паркер
Официальное прибытие: Энтони Джошуа - Отто Валлин
Джошуа и Валлин прибыли последними и, видимо, их поединок, а не Уайлдер-Паркер, будет завершать шоу 23 декабря
İdman.biz