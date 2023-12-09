"Не сомневался, что стану чемпионом" - ИНТЕРВЬЮ

Интервью азербайджанского боксера Тайфура Алиева сайту İdman.biz

- На чемпионате Азербайджана вы боролись в новой весовой категории. Почему поменяли вес 60 кг на 63,5?

- Я занимаюсь боксом уже много лет и буду продолжать это делать. На этот шаг я пошел из-за отсутствия конкуренции в категории до 60 кг. Я не хочу критиковать никого из наших боксеров, выступавших в этом весе, но мне было несложно биться с ними. Поэтому я рискнул и изменил свой вес. Конечно, свою роль в моем переходе в 63,5 кг сыграла и олимпийская весовая категория. Я участвовал в Токио-2020, но не смог добиться желаемого результата. Не откажусь от этого желания, пока не добьюсь хорошего результата.

- Конкуренция в олимпийских весовых категориях всегда сильная. Интересно, поверили ли вы, что станете чемпионом страны, когда пошли на этот шаг?

- Я верил в свои силы. Участвовал в сотнях соревнований и имею большой опыт. Поэтому я не сомневался, что стану чемпионом.

- Вы снова выиграли чемпионат Азербайджана, хотя и в другом весе. Как бы вы прокомментировали бои?

- Всего в чемпионате я провел четыре поединка. Два моих соперника не бились. Один болел, другой не знаю почему. Третьим моим соперником был Гейбатулла Гаджиалиев, которого я всегда уважал и на чьи бои смотрел с восхищением. Я был очень рад с ним встретиться. Когда узнал, что он будет участвовать в чемпионате страны после определенного перерыва, сказал, что хотел бы с ним встретиться. Потому что он очень опытный спортсмен. Я мог бы победить его и доказать себе, что я сильный. Наш бой был очень хорошо проведен. В финале я встретился с Маликом Гасановым. Он также очень хороший боксер. Он спортсмен, завоевавший медали на международных турнирах. Я с ним очень интересно и хорошо бился и победил.

- Если вы удержались в этом весе, можно ли говорить, что вы поедете на лицензионные соревнования?

- У меня был всего один месяц, чтобы увеличить свой предсоревновательный вес до 63,5 кг. Я не мог иметь именно такой вес. Сколько бы я ни ел и не пил воды, когда я вставал на весы, было на 800-900 грамм меньше. Это оказало на меня негативное влияние. Думаю, после этого у меня еще много времени, и я буду поддерживать свой вес. Тогда с помощью упражнений и технической подготовки я смогу добиться желаемого результата.

- Тогда ваша цель - Париж-2024?

- Моя главная цель на сегодня - завоевать медаль на Олимпийских играх. В будущем я могу участвовать в профессиональных боях. Но для меня очень важно добиться высоких результатов.

- Ваш брат Сархан Алиев также победил в олимпийском весе - 71 кг. Как два брата разделили радость победы?

- Мы вместе готовились к соревнованиям. Во время Кубка Европы, который проходил в Черногории, уже обсуждали, что нам следует начать тренироваться и брать уроки плавания. Этот путь, на который мы оба вступили, был трудным. Конечно, я также выражаю благодарность нашим тренерам за поддержку. Секрет обеих наших побед заключался в поддержке и помощи, которую мы оказывали друг другу.

- Как вы оцениваете шансы вашего брата получить лицензию?

- Он был в шаге от шанса завоевать лицензию на III Европейских играх, проходивших в Польше. У Сархана были определенные проблемы. Но сейчас он в полной форме. Я уверен, что он добьется своей цели, получив лицензию.

Банучичак Гусейнли

İdman.biz