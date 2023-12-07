Определились боксеры, вышедшие в финал чемпионата Азербайджана - ФОТО

Чемпионат Азербайджана среди мужчин-боксеров продолжается.

İdman.biz сообщает, что полуфинальные матчи состоялись в пятый день соревнований, организованных с участием 167 спортсменов из 41 команды.

По итогам 26 боев в 13 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в финал. Основные члены сборной вышли в решающий этап благодаря убедительной победе. Побежденные спортсмены довольствовались бронзовыми медалями.

Отметим, что финал чемпионата пройдет 8 декабря. Решающие поединки соревнований, организованных в Центре бокса, начнутся в 14:00. Финал будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Чемпионат Азербайджана

1/2 финала

48 кг

Кардашхан Гасанов («Агджабеди») – Турал Сарыев («Нефтчи») – 0:5

Хасан Маликов («Нефтчи») – Юсиф Солтанов («Кара папаг») - выиграл первый

51 кг

Али Фатуллаев ("Шамахы-Угур") – Агасалим Мустафазаде (СК «Золотые перчатки») – 0:5

Ядигар Алиев («Сабаил») – Масуд Юсифзаде («БФЛ») – 0:5

54 кг

Руслан Гадиров (ЦСК) – Нихат Абдуллаев («Золотая перчатка») – 5:0

Амин Мамедзаде ("Золотая перчатка") - Мирзага Гусейнли ("Юг") - 5:0

57 кг

Камиль Бабаев (МЕТЕ) – Шамиль Аскеров (СК «Нефтчи») – победили первыми

Умид Рустамов (МВД) – Эмиль Гулиев (UGM-13) – первый победил с полным преимуществом

60 кг

Магсуд Хасметов (СК "Нефтчи") - Аслан Гулиев (СК "Z-1") - 5:0

Эльбрус Адыгозелов («Габала») – Фарид Садыгов («Нефтчи») – 5:0

63,5 кг

Малик Гасанов («Нефтчи») – Руслан Рустамов («БФЛ») – 4:1

Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Тайфур Алиев (ЦСК) – 0:4

67 кг

Наби Искандаров («Нефтчи») – Ильгар Салахов («Габала») – 5:0

Джавид Чалабиев ("Золотая перчатка") – Парвиз Гулиев ("Агджабеди") – первый победил с полным преимуществом

71 кг

Миршариф Кязымзаде («Нефтчи») – Ниджат Мамедов («Золотая перчатка») – 5:0

Эльнур Абдуллазаде ("Нефтчи" ИК) - Сархан Алиев (МИК) - 0:5

75 кг

Новрузали Гулиев (ЦСК) – Расим Чобанлы (ЦСК) – 0:5

Эльнур Сулейманов ("Нефтчи") - Кямран Шахсуварлы ("Габала") - 2:3

80 кг

Давид Олобойе ("Нахчыван") – Фаган Мамедов (АзТУ) – 0:5

Сархан Будагов («Золотая перчатка») – Джаббар Исмаилов («Сумгаит») – 5:0

86 кг

Сеид Сеидов («СК «Золотая перчатка») – Ватан Гусейнли (СК МВД) – 5:0

Эльдар Гулиев (СК "Нефтчи") - Турал Усейнов (СК "Нефтчи") - первый победил с полным преимуществом

92 кг

Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") - Руфат Набиев (СК МВД) - 5:0

Турал Гасанов («Золотая перчатка») – Мирхаял Мамедов («Гянджа») – Мераж Тагиев («Сабирабад») – 3:2

+92 кг

Иса Сулхаев ("Загатала") – Парвиз Расулов ​​(БК «Зарбе») – первый не вышел на бой

Исмаил Ягубов (СК «Сабаил») – Йоханес Нуриев (ЦСК) – победил второй с полным преимуществом

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