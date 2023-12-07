7 Декабря 2023
RU

Определились боксеры, вышедшие в финал чемпионата Азербайджана - ФОТО

Бокс
Новости
7 Декабря 2023 22:35
Определились боксеры, вышедшие в финал чемпионата Азербайджана - ФОТО

Чемпионат Азербайджана среди мужчин-боксеров продолжается.

İdman.biz сообщает, что полуфинальные матчи состоялись в пятый день соревнований, организованных с участием 167 спортсменов из 41 команды.

По итогам 26 боев в 13 весовых категориях определились имена боксеров, вышедших в финал. Основные члены сборной вышли в решающий этап благодаря убедительной победе. Побежденные спортсмены довольствовались бронзовыми медалями.

Отметим, что финал чемпионата пройдет 8 декабря. Решающие поединки соревнований, организованных в Центре бокса, начнутся в 14:00. Финал будет транслироваться в прямом эфире на телеканале «CBC Sport».

Чемпионат Азербайджана
1/2 финала

48 кг
Кардашхан Гасанов («Агджабеди») – Турал Сарыев («Нефтчи») – 0:5
Хасан Маликов («Нефтчи») – Юсиф Солтанов («Кара папаг») - выиграл первый

51 кг
Али Фатуллаев ("Шамахы-Угур") – Агасалим Мустафазаде (СК «Золотые перчатки») – 0:5
Ядигар Алиев («Сабаил») – Масуд Юсифзаде («БФЛ») – 0:5

54 кг
Руслан Гадиров (ЦСК) – Нихат Абдуллаев («Золотая перчатка») – 5:0
Амин Мамедзаде ("Золотая перчатка") - Мирзага Гусейнли ("Юг") - 5:0

57 кг
Камиль Бабаев (МЕТЕ) – Шамиль Аскеров (СК «Нефтчи») – победили первыми
Умид Рустамов (МВД) – Эмиль Гулиев (UGM-13) – первый победил с полным преимуществом

60 кг
Магсуд Хасметов (СК "Нефтчи") - Аслан Гулиев (СК "Z-1") - 5:0
Эльбрус Адыгозелов («Габала») – Фарид Садыгов («Нефтчи») – 5:0

63,5 кг
Малик Гасанов («Нефтчи») – Руслан Рустамов («БФЛ») – 4:1
Гейбатулла Гаджиалиев (БФЛ) – Тайфур Алиев (ЦСК) – 0:4

67 кг
Наби Искандаров («Нефтчи») – Ильгар Салахов («Габала») – 5:0
Джавид Чалабиев ("Золотая перчатка") – Парвиз Гулиев ("Агджабеди") – первый победил с полным преимуществом

71 кг
Миршариф Кязымзаде («Нефтчи») – Ниджат Мамедов («Золотая перчатка») – 5:0
Эльнур Абдуллазаде ("Нефтчи" ИК) - Сархан Алиев (МИК) - 0:5

75 кг
Новрузали Гулиев (ЦСК) – Расим Чобанлы (ЦСК) – 0:5
Эльнур Сулейманов ("Нефтчи") - Кямран Шахсуварлы ("Габала") - 2:3

80 кг
Давид Олобойе ("Нахчыван") – Фаган Мамедов (АзТУ) – 0:5
Сархан Будагов («Золотая перчатка») – Джаббар Исмаилов («Сумгаит») – 5:0

86 кг
Сеид Сеидов («СК «Золотая перчатка») – Ватан Гусейнли (СК МВД) – 5:0
Эльдар Гулиев (СК "Нефтчи") - Турал Усейнов (СК "Нефтчи") - первый победил с полным преимуществом

92 кг
Рауф Рагимов (СК "Нефтчи") - Руфат Набиев (СК МВД) - 5:0
Турал Гасанов («Золотая перчатка») – Мирхаял Мамедов («Гянджа») – Мераж Тагиев («Сабирабад») – 3:2

+92 кг
Иса Сулхаев ("Загатала") – Парвиз Расулов ​​(БК «Зарбе») – первый не вышел на бой
Исмаил Ягубов (СК «Сабаил») – Йоханес Нуриев (ЦСК) – победил второй с полным преимуществом

İdman.biz

Новости по теме

Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана по боксу - ФОТО
13:05
Бокс

Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана по боксу - ФОТО

Завершились поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин
Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана в 7 весовых категориях - ФОТО
6 Декабря 13:42
Бокс

Определились полуфиналисты чемпионата Азербайджана в 7 весовых категориях - ФОТО

Стартовали поединки 1/4 финала чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин
Чемпион мира спустя год вновь в чемпионате Азербайджана - ФОТО
5 Декабря 14:16
Бокс

Чемпион мира спустя год вновь в чемпионате Азербайджана - ФОТО

Чемпионат Азербайджана по боксу среди мужчин набирает обороты
Топ-5 друзей в UFC, ставших заклятыми врагами - ВИДЕО - ФОТО
4 Декабря 21:00
Бокс

Топ-5 друзей в UFC, ставших заклятыми врагами - ВИДЕО - ФОТО

Со временем дружба у этих бойцов UFC переросла в настоящую вражду
Лидеры нашей сборной начали чемпионат Азербайджана с победы - ФОТО
4 Декабря 12:33
Бокс

Лидеры нашей сборной начали чемпионат Азербайджана с победы - ФОТО

Стартовал чемпионат Азербайджана по боксу среди мужчин
Самир Гусейнов: "Верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью" - ФОТО
3 Декабря 17:33
Бокс

Самир Гусейнов: "Верим, что наша сборная вернется из Франции с золотой медалью" - ФОТО

Состоялась церемония открытия чемпионата Азербайджана среди боксеров-мужчин

Самое читаемое

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником
5 Декабря 16:25
Футбол

Игрок в мини-футбол умер после столкновения с соперником

"Рауль покинул нас в этот понедельник"
Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО
6 Декабря 16:40
Азербайджанский футбол

Необычный гол в чемпионате Азербайджана - ВИДЕО

Игрок, забивший пятый гол в ворота соперника, отпраздновал гол смехом
Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"
5 Декабря 11:24
Баскетбол

Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"

"Сложно бороться в высоком темпе на протяжении всего матча"
Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе
5 Декабря 14:30
Мировой футбол

Стало известно, каким образом "ПСЖ" пытается удержать Мбаппе в клубе

Президент "Пари Сен-Жермен" Нассер Аль-Хелаифи предпринимает попытки, направленные на то, чтобы нападающий парижского клуба Килиан Мбаппе продлил с ним контракт, апеллируя к двум обстоятельствам