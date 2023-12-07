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Федерация бокса Азербайджана проводит семинар для судей - ФОТО

Бокс
Новости
7 Декабря 2023 23:47
Федерация бокса Азербайджана проводит семинар для судей - ФОТО

Судейский комитет Федерации бокса Азербайджана (ФБА) организовал очередной семинар для судей.

Как сообщает İdman.biz, подготовка, начавшаяся на старте чемпионата Азербайджана по боксу среди мужчин, завершится в заключительный день соревнований - 8 декабря.

В семинаре, проводимом председателем Комитета судей Эмилем Гурбаналиевым, принимают участие 16 судей. Им была предоставлена ​​необходимая информация по различным теоретическим и практическим вопросам, разъяснено, на что следует обращать внимание во время поединков.

Как на каждом семинаре, и на этот раз к соревнованиям были привлечены новые судьи. Это Самир Бахишов, Лачин Бахишов, Фамиль Бабаев, Махир Гусейнов и Бабали Салимзаде.

Отметим, что Азербайджан стартовал 3 декабря.

İdman.biz

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