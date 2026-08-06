В чемпионате Азербайджана по пляжному волейболу состоялось 37 матчей - ФОТО

Продолжается клубный чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу, организованный Федерацией волейбола Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта страны.

Как сообщает İdman.Biz, за первые два дня соревнований состоялось 37 матчей.

Чемпионат стартовал 4 августа. По итогам игр, которые пройдут 6 августа, определятся участники полуфинала. В этот же день состоятся встречи за третье место.

Финальные матчи и церемония награждения пройдут 8 августа во Дворце водных видов спорта в Баку.

Победитель чемпионата получит право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу 2026 года.