В чемпионате Азербайджана по пляжному волейболу состоялось 37 матчей - ФОТО

Продолжается клубный чемпионат Азербайджана по пляжному волейболу, организованный Федерацией волейбола Азербайджана совместно с Министерством молодежи и спорта страны.
Как сообщает İdman.Biz, за первые два дня соревнований состоялось 37 матчей.
Чемпионат стартовал 4 августа. По итогам игр, которые пройдут 6 августа, определятся участники полуфинала. В этот же день состоятся встречи за третье место.
Финальные матчи и церемония награждения пройдут 8 августа во Дворце водных видов спорта в Баку.
Победитель чемпионата получит право представить Азербайджан на клубном чемпионате Европы CEV по пляжному волейболу 2026 года.