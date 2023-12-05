Американский баскетболист: "Я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан"

"Игра против «Нефтчи» важна потому, что они входят в число лидеров. Мы должны выполнить свою работу и победить».

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил игрок НТД-Индиго Брендон Уоткинс, комментируя предстоящую встречу с "Нефтчи" в VII туре Азербайджанской баскетбольной лиги.

Американец, желающий победить, посетовал на ожидающий их плотный график: «Плотный график влияет на игру. Сложно бороться в высоком темпе на протяжении всего матча. 29 ноября нам предстояла тяжелая игра против «Сабаха». Через 3 дня мы сыграли снова. Я рад, что нам удалось победить «Серхедчи». Это было очень важно. Мы хотим продолжить победную серию в игре с «Нефтчи».

Уоткинс отметил, что уровень Азербайджанской баскетбольной лиги очень хороший: "В чемпионате несколько сильных команд и отличных баскетболистов. Прибыли хорошие легионеры. Я также вижу качественных местных игроков. Есть команды с очень широкой скамейкой запасных. Честно говоря, я не знал, что меня ждет, когда приехал в Азербайджан. Я сосредоточил все свое внимание на команде. Мы сыграли шесть игр. Уровень лиги достаточно хороший. Хотим побеждать в каждой игре. Я хочу стать чемпионом в команде НТД-Индиго. Это вполне реально».

Отметим, что матч «Нефтчи» - НТД-Индиго начнется 6 декабря в 19:30. Матч пройдет в спортивном центре «Серхедчи».

İdman.biz