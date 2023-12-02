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"Нам не следует допускать подобных ошибок в следующих матчах"

Баскетбол
Новости
2 Декабря 2023 23:22
"Нам не следует допускать подобных ошибок в следующих матчах"

"Признаться честно, я недоволен своими игроками и ходом матча".

Как сообщает İdman.biz, об этом заявил Анар Сарыев, главный тренер «Нефтчи» победившего «Гянджу» со счетом 85:80 в рамках VI тура Азербайджанской баскетбольной лиги.

Он сказал, что команда хоть и выиграла, но в защите сыграла очень плохо:

«И в атаке мы не смогли сделать того, чего хотели. Конечно, нужно серьезно работать над этими ошибками. Нам не следует допускать подобных ошибок в следующих матчах. Несмотря на все это, мы смогли победить. К игре с НТД-Индиго мы будем серьезно готовиться с первого дня. Это очень сильный соперник. Поэтому нас ждет тяжелая игра. Но мы сделаем все возможное, чтобы одержать следующую победу».

Отметим, что после VI тура «Нефтчи» находится в группе лидеров с 11 очками.

İdman.biz

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