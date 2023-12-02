"Мы одержали победу благодаря уверенной игре в защите"

"Соперник играл очень хорошо".

Об этом İdman.biz заявил главный тренер “Хазри” Мурат Дикман, оценивая игру, в которой они одержали победу над "Хырдаланом" со счетом 105:84 в Азербайджанской баскетбольной лиге.

Он отметил, что в матче в VI тура они добились своего: “Мы одержали победу, хорошо настроившись на встречу и благодаря уверенной игре в защите. Мы знали, что соперник окажет серьезное сопротивление в 3-м периоде. Поэтому во время перерыва я поговорил со своей командой и попросил их отреагировать соответствующим образом. Это была наша 5-я, и очень важная победа. Как были лидерами, так и остаёмся. Будем настраиваться на следующий матч. Поздравляю моих игроков”.

İdman.biz