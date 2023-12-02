"Соперник очень силен. Это команда, которая представляла нашу страну в еврокубках. Нас ждет сложная игра".

İdman.biz сообщает, что об этом заявил тренер команды "Джалилабад" Шахрияр Аскеров

Опытный специалист прокомментировал предстоящую игру с "Сабахом"в VI туре Азербайджанской баскетбольной лиги. Он отметил, что следил за всеми играми чемпиона и хорошо проанализировал соперника: “У них сильный, но в то же время очень большой состав. Игроки, как местные, так и иностранные, сильные. У них есть возможность изменить судьбу игры в любой момент. Но я думаю, что если мы сможем раскрыть всю свою силу, то однозначно сможем выиграть эту игру. С этим намерением мы серьезно подготовились к встрече. Правда, соперник силен, но мы будем играть только на победу".

Отметим, что матч "Сабах" - "Джалилабад" стартует сегодня в 19:00

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