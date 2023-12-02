"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО

В азербайджанской баскетбольной лиге проходят матчи VI тура.

Как сообщает İdman.biz, в очередной игровой день «Нефтчи» добился выездной победы над «Гянджой» - 85:80. Это позволило команда догнать по очкам «Хазри», который накануне вышел в единоличные лидеры.

В составе «Нефтчи» 21 очко набрал Брейк Тароджае, а у «Гянджи» результативен был Джулз Мур.

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09:24

Сегодня тремя матчами завершается VI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игровой день откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет «Нефтчи». Команды находятся на разных полюсах таблицы: если гости находятся в лидирующей группе, то представитель региона идет на предпоследнем месте, имея в активе одну победу.

Еще две встречи состоятся в Олимпийском комплексе Сумгайыта. «Седхедчи» встретится с «НТД-Индиго». Клуб из Хачмаза, шедший без поражений, достаточно уверенно выглядит в сезоне и может считаться фаворитом встречи. Тогда как «Серхедчи» пока играет неровно, занимая восьмое место.

Чемпион страны «Сабах» сыграет с «Джалилабадом». Несмотря на то, что их отделяет в таблице одно очко, недавний дебютант еврокубка имеет все шансы для того, чтобы выиграть. Тогда как соперник постарается дать бой фавориту.

«Хазри» 6 5 1 500:451 (+49) 11 «Нефтчи» 5 4 1 439:366 (+73) 9 «Сабах» 5 4 1 500:416 (+84) 9 «НТД-Индиго» 5 4 1 443:393 (+50) 9 «Джалилабад» 5 3 2 404:390 (+14) 8 «Хырдалан» 6 2 4 514:543 (-29) 8 «Сумгайыт» 6 2 4 473:338 (-32) 8 «Серхедчи» 5 2 3 425:454 (-29) 7 «Гянджа» 5 1 4 422:485 (-63) 6 «Шеки» 5 0 5 411:528 (-117) 8

Ниджат Закиев

İdman.biz