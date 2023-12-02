"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО

В азербайджанской баскетбольной лиге проходят матчи VI тура.
Как сообщает İdman.biz, в очередной игровой день «Нефтчи» добился выездной победы над «Гянджой» - 85:80. Это позволило команда догнать по очкам «Хазри», который накануне вышел в единоличные лидеры.
В составе «Нефтчи» 21 очко набрал Брейк Тароджае, а у «Гянджи» результативен был Джулз Мур.
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09:24
Сегодня тремя матчами завершается VI тур азербайджанской баскетбольной лиги.
Как сообщает İdman.biz, игровой день откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет «Нефтчи». Команды находятся на разных полюсах таблицы: если гости находятся в лидирующей группе, то представитель региона идет на предпоследнем месте, имея в активе одну победу.
Еще две встречи состоятся в Олимпийском комплексе Сумгайыта. «Седхедчи» встретится с «НТД-Индиго». Клуб из Хачмаза, шедший без поражений, достаточно уверенно выглядит в сезоне и может считаться фаворитом встречи. Тогда как «Серхедчи» пока играет неровно, занимая восьмое место.
Чемпион страны «Сабах» сыграет с «Джалилабадом». Несмотря на то, что их отделяет в таблице одно очко, недавний дебютант еврокубка имеет все шансы для того, чтобы выиграть. Тогда как соперник постарается дать бой фавориту.
|
«Хазри»
|
6
|
5
|
1
|
500:451 (+49)
|
11
|
«Нефтчи»
|
5
|
4
|
1
|
439:366 (+73)
|
9
|
«Сабах»
|
5
|
4
|
1
|
500:416 (+84)
|
9
|
«НТД-Индиго»
|
5
|
4
|
1
|
443:393 (+50)
|
9
|
«Джалилабад»
|
5
|
3
|
2
|
404:390 (+14)
|
8
|
«Хырдалан»
|
6
|
2
|
4
|
514:543 (-29)
|
8
|
«Сумгайыт»
|
6
|
2
|
4
|
473:338 (-32)
|
8
|
«Серхедчи»
|
5
|
2
|
3
|
425:454 (-29)
|
7
|
«Гянджа»
|
5
|
1
|
4
|
422:485 (-63)
|
6
|
«Шеки»
|
5
|
0
|
5
|
411:528 (-117)
|
8
Ниджат Закиев
İdman.biz