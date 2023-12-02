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"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО

Баскетбол
Новости
2 Декабря 2023 16:05
"Нефтчи" победил в Гяндже - ФОТО

В азербайджанской баскетбольной лиге проходят матчи VI тура.

Как сообщает İdman.biz, в очередной игровой день «Нефтчи» добился выездной победы над «Гянджой» - 85:80. Это позволило команда догнать по очкам «Хазри», который накануне вышел в единоличные лидеры.

В составе «Нефтчи» 21 очко набрал Брейк Тароджае, а у «Гянджи» результативен был Джулз Мур.

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09:24

Сегодня тремя матчами завершается VI тур азербайджанской баскетбольной лиги.

Как сообщает İdman.biz, игровой день откроется в Гяндже, где одноименный клуб примет «Нефтчи». Команды находятся на разных полюсах таблицы: если гости находятся в лидирующей группе, то представитель региона идет на предпоследнем месте, имея в активе одну победу.

Еще две встречи состоятся в Олимпийском комплексе Сумгайыта. «Седхедчи» встретится с «НТД-Индиго». Клуб из Хачмаза, шедший без поражений, достаточно уверенно выглядит в сезоне и может считаться фаворитом встречи. Тогда как «Серхедчи» пока играет неровно, занимая восьмое место.

Чемпион страны «Сабах» сыграет с «Джалилабадом». Несмотря на то, что их отделяет в таблице одно очко, недавний дебютант еврокубка имеет все шансы для того, чтобы выиграть. Тогда как соперник постарается дать бой фавориту.

«Хазри»

6

5

1

500:451 (+49)

11

«Нефтчи»

5

4

1

439:366 (+73)

9

«Сабах»

5

4

1

500:416 (+84)

9

«НТД-Индиго»

5

4

1

443:393 (+50)

9

«Джалилабад»

5

3

2

404:390 (+14)

8

«Хырдалан»

6

2

4

514:543 (-29)

8

«Сумгайыт»

6

2

4

473:338 (-32)

8

«Серхедчи»

5

2

3

425:454 (-29)

7

«Гянджа»

5

1

4

422:485 (-63)

6

«Шеки»

5

0

5

411:528 (-117)

8

Ниджат Закиев

İdman.biz

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