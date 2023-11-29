"Сабах" против "НТД-Индиго" в отложенном матче АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоится отложенный матч II тура.
Как сообщает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Сумгайыта чемпион страны «Сабах» встретится с бронзовым призером «НТД-Индиго». Встреча обещает быть довольно увлекательной: дебютант еврокубка на прошлой неделе потерпел поражение в лиге от «Нефтчи», тогда как представитель Хачмаза идет без поражений.
Клубы разделяет дистанция в одно очко и в случае победы «Сабах» поднимется в первую тройку, тогда как успех «НТД-Индиго» обеспечит ему лидерство.
Отложенный матч II тура
18:00 Сабах – НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Сумгайыта
|
"Хазри"
|
5
|
4
|
1
|
395:367 (+28)
|
9
|
"Нефтчи"
|
5
|
4
|
1
|
439:366 (+73)
|
9
|
"НТД-Индиго"
|
4
|
4
|
0
|
373:312 (+61)
|
8
|
"Джалилабад"
|
5
|
3
|
2
|
404:390 (+14)
|
8
|
"Сабах"
|
4
|
3
|
1
|
419:346 (+73)
|
7
|
"Хырдалан"
|
5
|
2
|
3
|
430:438 (-8)
|
7
|
"Серхедчи"
|
5
|
2
|
3
|
425:454 (-29)
|
7
|
"Сумгайыт"
|
5
|
1
|
4
|
377:338 (-47)
|
6
|
"Гянджа"
|
5
|
1
|
4
|
422:485 (-63)
|
6
|
"Шеки"
|
5
|
0
|
5
|
330:336 (-102)
|
5
Ниджат Закиев
İdman.biz