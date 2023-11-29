29 Ноября 2023
RU

"Сабах" против "НТД-Индиго" в отложенном матче АБЛ

Баскетбол
Новости
29 Ноября 2023 09:34
"Сабах" против "НТД-Индиго" в отложенном матче АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоится отложенный матч II тура.

Как сообщает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Сумгайыта чемпион страны «Сабах» встретится с бронзовым призером «НТД-Индиго». Встреча обещает быть довольно увлекательной: дебютант еврокубка на прошлой неделе потерпел поражение в лиге от «Нефтчи», тогда как представитель Хачмаза идет без поражений.

Клубы разделяет дистанция в одно очко и в случае победы «Сабах» поднимется в первую тройку, тогда как успех «НТД-Индиго» обеспечит ему лидерство.

Отложенный матч II тура
18:00 Сабах – НТД-Индиго
Олимпийский комплекс Сумгайыта

"Хазри"

5

4

1

395:367 (+28)

9

"Нефтчи"

5

4

1

439:366 (+73)

9

"НТД-Индиго"

4

4

0

373:312 (+61)

8

"Джалилабад"

5

3

2

404:390 (+14)

8

"Сабах"

4

3

1

419:346 (+73)

7

"Хырдалан"

5

2

3

430:438 (-8)

7

"Серхедчи"

5

2

3

425:454 (-29)

7

"Сумгайыт"

5

1

4

377:338 (-47)

6

"Гянджа"

5

1

4

422:485 (-63)

6

"Шеки"

5

0

5

330:336 (-102)

5

Ниджат Закиев

İdman.biz

Новости по теме

Еще один американец в «Шеки»
18:21
Баскетбол

Еще один американец в «Шеки»

Он выступает на позиции разыгрывающего
Азербайджанский клуб подписал американского форварда
28 Ноября 21:08
Баскетбол

Азербайджанский клуб подписал американского форварда

Команда "Джалилабад" усилила свою команду новым баскетболистом
Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА
28 Ноября 13:02
Баскетбол

Леброн Джеймс потерпел самое разгромное поражение за время карьеры в НБА

Это случилось после матча регулярного чемпионата с «Филадельфией Сиксерс», в котором «Лейкерс» уступили со счётом 94:138
Мурад Бабаев: "Мы выйдем на игру, чтобы продолжить победную серию"
27 Ноября 17:08
Баскетбол

Мурад Бабаев: "Мы выйдем на игру, чтобы продолжить победную серию"

"Я постараюсь оправдать их доверие"
"Шеки" остается без побед в АБЛ - ВИДЕО
26 Ноября 13:56
Баскетбол

"Шеки" остается без побед в АБЛ - ВИДЕО

"Шеки" остается единственной командой в азербайджанской баскетбольной лиге пока не познавшей радости побед в текущем сезоне
Тренер "Сабаха" назвал причину поражения
26 Ноября 13:04
Баскетбол

Тренер "Сабаха" назвал причину поражения

"Нам не удались трехочковые броски"

Самое читаемое

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО
27 Ноября 17:31
Азербайджанский футбол

Серебряный призер российского мини-футбола перешел в азербайджанский "Дифаи-Агсу" - ИНТЕРВЬЮ - ФОТО

"Хочу попасть в ближайшее время в сборную Азербайджана"
Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»
12:24
Волейбол

Азербайджанский арбитр отсудит матч «Галатасарая»

Он станет вторым арбитром встречи между сербским "Железничаром" и итальянским "Кьери 76"
Паралимпийцев позвал Манчестер
11:36
Тхэквондо

Паралимпийцев позвал Манчестер

Под руководством главного тренера Фарида Тагизаде в Англии выступят Сабир Зейналов (58 кг), Имамеддин Халилов (70 кг) и Абульфаз Абузарли (80 кг)
Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"
14:51
Азербайджанский футбол

Главный тренер "Габалы": "Можно обыграть "Олимпиакос" и даже выйти в следующий этап"

"Мы приехали в Грецию не для того, чтобы проигрывать"