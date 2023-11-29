"Сабах" против "НТД-Индиго" в отложенном матче АБЛ

В азербайджанской баскетбольной лиге сегодня состоится отложенный матч II тура.

Как сообщает İdman.biz, в Олимпийском комплексе Сумгайыта чемпион страны «Сабах» встретится с бронзовым призером «НТД-Индиго». Встреча обещает быть довольно увлекательной: дебютант еврокубка на прошлой неделе потерпел поражение в лиге от «Нефтчи», тогда как представитель Хачмаза идет без поражений.

Клубы разделяет дистанция в одно очко и в случае победы «Сабах» поднимется в первую тройку, тогда как успех «НТД-Индиго» обеспечит ему лидерство.

Отложенный матч II тура

18:00 Сабах – НТД-Индиго

Олимпийский комплекс Сумгайыта

"Хазри" 5 4 1 395:367 (+28) 9 "Нефтчи" 5 4 1 439:366 (+73) 9 "НТД-Индиго" 4 4 0 373:312 (+61) 8 "Джалилабад" 5 3 2 404:390 (+14) 8 "Сабах" 4 3 1 419:346 (+73) 7 "Хырдалан" 5 2 3 430:438 (-8) 7 "Серхедчи" 5 2 3 425:454 (-29) 7 "Сумгайыт" 5 1 4 377:338 (-47) 6 "Гянджа" 5 1 4 422:485 (-63) 6 "Шеки" 5 0 5 330:336 (-102) 5

Ниджат Закиев

İdman.biz