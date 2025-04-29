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Эрхан Токер: "Мы сделали все, чтобы победить"

Баскетбол
Новости
29 Апреля 2025 23:54
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Эрхан Токер: "Мы сделали все, чтобы победить"

Главный тренер баскетбольного клуба «Абшерон» Эрхан Токер прокомментировал поражение своей команды от «Нефтчи» во втором полуфинальном матче Азербайджанской баскетбольной лиги, сообщает İdman.biz.

Встреча завершилась со счётом 72:81 в пользу соперника, и «Абшерон» уступил в серии 0:2. По словам Токера, после неудачи в первом матче шансы его команды существенно сократились:

«После поражения в первой игре нам стало тяжелее. До этого мы проходили стадии после трёх матчей — а это значит, что игроки почти не отдыхали. Сегодня, будь возможность, я бы дал отдохнуть нескольким баскетболистам, но шанса не было. Соперник выглядел свежее, у него было меньше игр. Если сравнивать, в других командах в течение сезона играли более опытные местные игроки. У нас же молодёжь, но я уверен, что они станут ценными баскетболистами в будущем».

Тренер поблагодарил свою команду за самоотдачу и подчеркнул, что игроки не сдавались ни в одном из матчей:

«Включая встречи с «Нефтчи», мы боролись до конца. Мы делали всё, чтобы победить. Такова была наша философия на протяжении всего сезона — независимо от результата, делать максимум».

Напомним, «Абшерон» проиграл оба матча серии и завершил выступление в полуфинале.

İdman.biz

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