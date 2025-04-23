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Омер Яваш: "Я хочу играть в Азербайджане еще долго" - ИНТЕРВЬЮ

Баскетбол
Интервью
23 Апреля 2025 18:12
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Омер Яваш: "Я хочу играть в Азербайджане еще долго" - ИНТЕРВЬЮ

Турецкий баскетболист азербайджанской команды «Абшерон» Омер Яваш дал интервью пресс-службе клуба.

İdman.biz сообщает, что 24-летний игрок высказал свои мысли перед последним матчем плей-офф против «Нахчывана» в Азербайджанской баскетбольной лиге.

- В последней игре команда смогла преодолеть психологический барьер и одержала победу. В серии плей-офф счет был равным. Вы также сыграли большую роль в этой победе. Как бы вы оценили состоявшиеся матчи?

- Команда показала хорошую игру. Если будем так бороться и в следующем матче, у нас высокие шансы на победу. Мы не хотим, чтобы сезон быстро закончился, и поэтому делаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше.

- В третьем матче плей-офф обе команды выйдут на площадку в борьбе «не на жизнь, а на смерть». Что, по вашему мнению, нужно команде, чтобы продолжить свой путь?

- Да, эта игра является важнейшей для обеих команд. Поэтому это будет красивый и в то же время напряженный матч. Могу сказать за себя, что я сделаю все возможное в этом матче. Если будем действовать как команда, то преодолеем любые трудности. Мы это доказали в течение сезона.

- У вас также есть опыт участия в еврокубках. Играя в Турции, вы участвовали в европейских турнирах. В Азербайджане вы появились недавно. Какие положительные и отрицательные моменты вы можете отметить в нашем баскетболе?

- Я не очень много знал об азербайджанском баскетболе, пока не приехал сюда. Приехав сюда, я увидел, что здесь большая конкуренция. Неважно, местные игроки или иностранцы, на площадке все борются до конца. В вашей лиге очень ценные тренеры и игроки. Поэтому АБЛ - это чемпионат, который нужно ценить еще больше.

- Хотели бы вы снова играть здесь в следующем сезоне?

- Я очень быстро привык к Азербайджану. Встретил здесь очень хороших людей. Я хочу долго играть в такой атмосфере, в стране, где чувствую себя ценным. Надеюсь, что менеджеры и главные тренеры думают обо мне так же положительно.

İdman.biz

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