Бедри Мерич: "Сказка "Шеки" продолжается"

«Я горжусь своей командой».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Шеки» Бедри Мерич заявил пресс-службе клуба.

Турецкий наставник прокомментировал третью игру против «Гянджи» в раунде плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги. Он сказал, что сказка «Шеки» продолжается:

«Ребята заслужили все. Я также поздравляю «Гянджу» с их прекрасной игрой. Мы сыграли с ними семь матчей и выиграли четыре. Возможно, мы сыграли технически плохо в этом матче. Но у нас была команда, которая никогда не сдавалась, чтобы победить в игре. Мы построили команду с этой философией. «Шеки» ранее получил право играть в группе А в следующем сезоне».

Мерич, чья команда выиграла серию со счетом 2:1, также оценил шансы на выход в полуфинал:

«У нашего следующего соперника, «Сабаха», состав сформирован для Лиги чемпионов. После вылета оттуда они также играли в Кубке Европы в этом сезоне. Несмотря на разницу в уровне, мы продолжим бороться в том же духе. Может быть, нам удастся преподнести сюрприз. Мы хотим показать всем интересный матч. Мои игроки заслуживают уважения. Все это - их работа».

Отметим, что в третьем матче «Шеки» обыграл «Гянджу» со счетом 85:83.

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