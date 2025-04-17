Главный тренер "Шеки": "С технической точки зрения мы выступили не очень хорошо"

«Это был матч с высокой дозой борьбы».

Как сообщает İdman.biz, об этом главный тренер «Шеки» Бедри Мерич заявил пресс-службе клуба.

Турецкий наставник прокомментировал первую игру против «Гянджи» на этапе плей-офф Азербайджанской баскетбольной лиги. Он отметил, что, несмотря на победу со счетом 85:84 в овертайме, в игре его команды были определенные недостатки: «Наши матчи с «Гянджой» всегда проходят именно так, это очень интересные игры для болельщиков. Честно говоря, с технической точки зрения мы выступили не очень хорошо. Наши высокие игроки, особенно в защите, сыграли плохо. Один из наших баскетболистов получил травму и покинул игру, а другой получил технический фол. Однако мы победили просто благодаря борьбе, а не технической стороне баскетбола. Это был первый матч плей-офф. Ничего не закончилось».

Мерич подчеркнул, что он надеется на успешный результат в ответном матче: «У нас еще один поединок на площадке соперника. Мы сделаем все возможное, чтобы победить и в этой встрече. Впервые в этом сезоне мы отправимся в Гянджу за день до матча. Пол Дибала, Томми Люк, Адебайо Одулейе, вышедшие на замену, очень помогли нам в прошлой игре. Это показатель того, что мы команда. Вот почему я горжусь всеми своими игроками».

Отметим, что ответный матч состоится 20 апреля во Дворце спорта Гянджи.

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