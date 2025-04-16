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Главный тренер "Сумгайыта" обвинил судей в поражении

Баскетбол
Новости
16 Апреля 2025 22:50
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Главный тренер "Сумгайыта" обвинил судей в поражении

«К сожалению, мы не смогли пробиться в плей-офф. Это очень болезненное поражение», — заявил главный тренер баскетбольного клуба «Сумгайыт» Вадим Курамшин после матча с «Серхедчи».

Как передает İdman.biz, специалист прокомментировал поражение своей команды в третьем матче плей-ина Азербайджанской баскетбольной лиги со счетом 94:96.

«В концовке мы допустили ненужные потери мяча. Но самые большие ошибки были у судей. В такой важной игре они не зафиксировали фол в последние секунды. Матч должен был перейти в овертайм — там бы все решилось. В любом случае, благодарю свою команду за отличную борьбу».

Курамшин также подчеркнул, что «Сумгайыт» столкнулся с трудностями из-за ограничений по лимиту игроков:
«По сравнению с другими командами у нас было немало проблем. Четыре наших легионера до конца сезона мужественно сражались, играя по 40 минут без отдыха, несмотря на травмы. Они показали отличную статистику. Думаю, мы запомнились как команда, играющая яркий и зрелищный баскетбол. Также благодарен руководству за оказанное доверие в ходе сезона. Я старался делать всё возможное, чтобы команда показывала красивую игру — и, на мой взгляд, нам это удалось».

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