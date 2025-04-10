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Халил Атлы: "Мы победили в трудной игре"

Баскетбол
Новости
10 Апреля 2025 22:06
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Халил Атлы: "Мы победили в трудной игре"

Главный тренер баскетбольной команды "Гянджа" Халил Атлы прокомментировал победу своей команды в матче против "Лянкяран" в рамках стадии плей-ин Азербайджанской баскетбольной лиги.

Как передает İdman.biz, команда одержала победу со счетом 96:92, несмотря на сложные обстоятельства.

"Прежде всего хочу поздравить свою команду. Мы победили в трудной игре, хотя не смогли выйти на площадку достаточно сосредоточенными", — отметил Атлы.

Он добавил, что в последних двух матчах команда потеряла несколько игроков из-за дисквалификаций, но продолжает бороться, несмотря на их отсутствие.

"Когда концентрация падает, мы начинаем допускать простые ошибки. Но в то же время стоит отметить и соперника, который боролся до конца. Победа дома очень важна", — сказал тренер.

Особую благодарность Атлы выразил Джордану Форбсу, который, по его словам, показал все свои лучшие качества в решающие моменты игры и забил важные очки.

Тренер также отметил, что команде предстоит еще одна важная игра, и они надеются победить, чтобы достичь своей главной цели сезона — выхода в плей-офф.

"Благодарим наших болельщиков за постоянную поддержку с трибун", — добавил Халил Атлы.

İdman.biz

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