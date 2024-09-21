"Серхедчи" усилился американцем

Клуб «Серхедчи» усилил свою команду новым баскетболистом.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Баку.
С американцем Антонио Уильямсом подписан контракт до конца сезона.
İdman.biz
Клуб «Серхедчи» усилил свою команду новым баскетболистом.
Как передает İdman.biz, об этом сообщила пресс-служба представителя Баку.
С американцем Антонио Уильямсом подписан контракт до конца сезона.
İdman.biz
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