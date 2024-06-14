Сборная Азербайджана победила и проиграла

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 начала выступление на 5-м этапе Мировой серии в Клермон-Ферране (Франция).

Как сообщает İdman.biz, команда в составе Дины Ульяновой, Татьяны Денискиной, Александры Молленхауэр и Мерседес Уолкер провел встречи в группе D. В первом матче Азербайджан встретился со сборной Филиппин и одержал победу со счетом 22:17. Последняя наша игра в группе была против Нидерландов. Ее сборная Азербайджана проиграла.

Чтобы наша сборная прошла в следующий этап, Нидерланды должны победить Филиппины в последнем поединке группы.

Первые две команды из подгруппы выйдут в плей-офф.

20:05 Азербайджан - Филиппины - 22:17

21:50 Азербайджан – Нидерланды - 12:21

İdman.biz