"Гянджа" подписала Фикрета Алекперова

Баскетбольный клуб "Гянджа" продолжает усиливать состав местными игроками перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, команда подписала Фикрета Алекперова, который в прошлом сезоне выступал за "Нефтчи". Срок контракта с 22-летним баскетболистом не раскрывается.

В составе столичного клуба Алекперов также принимал участие в Кубке Европы ФИБА. Ранее он защищал цвета "Губы" и выступал за сборную Азербайджана U20.

Алекперов стал очередным местным игроком, которого "Гянджа" привлекла в состав на новый сезон. Ранее команда заключила с Алибеем Мамедли контракт до конца предстоящего сезона.