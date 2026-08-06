6 Августа 2026
RU

"Гянджа" подписала Фикрета Алекперова

Баскетбол
Новости
6 Августа 2026 13:27
19
"Гянджа" подписала Фикрета Алекперова

Баскетбольный клуб "Гянджа" продолжает усиливать состав местными игроками перед новым сезоном.

Как сообщает İdman.Biz, команда подписала Фикрета Алекперова, который в прошлом сезоне выступал за "Нефтчи". Срок контракта с 22-летним баскетболистом не раскрывается.

В составе столичного клуба Алекперов также принимал участие в Кубке Европы ФИБА. Ранее он защищал цвета "Губы" и выступал за сборную Азербайджана U20.

Алекперов стал очередным местным игроком, которого "Гянджа" привлекла в состав на новый сезон. Ранее команда заключила с Алибеем Мамедли контракт до конца предстоящего сезона.

İdman.Biz
Тэги:

Новости по теме

"Гянджа" рассталась с тремя обладателями Кубка Азербайджана
12:13
Баскетбол

"Гянджа" рассталась с тремя обладателями Кубка Азербайджана

У американских легионеров завершились контракты с клубом

Сборная Азербайджана вновь уступила на чемпионате Европы
5 Августа 19:30
Баскетбол

Сборная Азербайджана вновь уступила на чемпионате Европы - ОБНОВЛЕНО

Баскетболистки проиграли Исландии в концовке матча

Директор "Гянджи": "Хотим создать сильную и конкурентоспособную команду"
5 Августа 15:34
Баскетбол

Директор "Гянджи": "Хотим создать сильную и конкурентоспособную команду"

В клубе уже договорились с несколькими местными игроками и легионерами
Названы главные потенциальные свободные агенты НБА
5 Августа 00:40
Баскетбол

Названы главные потенциальные свободные агенты НБА

Куда следующим летом отправится Леброн Джеймс?
"ЛАНДАУ Лайонс" усилил состав американским форвардом
4 Августа 21:12
Баскетбол

"ЛАНДАУ Лайонс" усилил состав американским форвардом

С баскетболистом подписан контракт сроком на один год

Баскетболист сборной Азербайджана установил два рекорда Евробаскета U18
4 Августа 13:34
Баскетбол

Баскетболист сборной Азербайджана установил два рекорда Евробаскета U18

Эммануэль Агбасон превзошел лучшие результаты по подборам и блок-шотам

Самое читаемое

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ
4 Августа 17:48
Мировой футбол

Расул Чунаев отреагировал на критику Гаджи Алиева - КОММЕНТАРИЙ İDMAN.BİZ

Олимпийский призер призвал не оценивать работу тренера по одному турниру

Боевое поражение "Сабаха" от "Орхуса": все решится в Баку
5 Августа 23:08
Азербайджанский футбол

Боевое поражение "Сабаха" от "Орхуса": все решится в Баку - ОБНОВЛЕНО + ВИДЕО

Команда из Баку сократила отставание, но лишилась ничьей из-за отмененного гола в концовке

Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци
4 Августа 01:20
Формула 1

Чемпион Формулы-1 пожаловался на преследование папарацци

Норрис признался, что больше не чувствует себя свободным вне трассы

Путь "Карабаха" в Лиге конференций: "Динамо" Киев, "Твенте" или ДАК 1904 - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ
3 Августа 20:41
Азербайджанский футбол

Путь "Карабаха" в Лиге конференций: "Динамо" Киев, "Твенте" или ДАК 1904 - АНАЛИТИКА İDMAN.BİZ - ФОТО

Разбираемся, по силам ли агдамцам выйти в основной этап